۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۵

حضور دختران آستارایی در مرحله دوره‌ای هماوری قرآنی آلاء

آستارا- مرحله‌ دوره‌ای هماوری قرآنی آلاء با حضور فعال دختران آستارایی برگزار شد.

فیلم: علی ساسانیان

