https://mehrnews.com/x39MrN ۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۵ کد خبر 6678199 استانها گیلان استانها گیلان ۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۵ حضور دختران آستارایی در مرحله دورهای هماوری قرآنی آلاء آستارا- مرحله دورهای هماوری قرآنی آلاء با حضور فعال دختران آستارایی برگزار شد. دریافت 36 MB فیلم: علی ساسانیان کد خبر 6678199 کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از «هماوری قرآنی آلاء» در آستارا همنشینی دانش آموزان آستارایی در هماوری آلاء برگزاری مسابقه دورهای هماوری قرآنی «آلاء» در آستانه اشرفیه جلوههای حضور دختران آستارایی در هماوری قرآنی آلاء رضازاده: دومین هماوری قرآنی «آلاء» ویژه نوجوانان در آستارا برگزار شد برچسبها لیگ قرآنی آلاء آستارا استان گیلان مدارس دخترانه تبلیغات اسلامی گیلان
نظر شما