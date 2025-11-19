رضازاده: دومین هماوری قرآنی «آلاء» ویژه نوجوانان در آستارا برگزار شد

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینعلی رضا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقه بزرگ هماوری «آلاء» در راستای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» که به‌عنوان بزرگ‌ترین برنامه فرهنگی و قرآنی کشور شناخته می‌شود، از روز چهارشنبه در شهرستان آستارا آغاز شد.

وی افزود: این مسابقه در روز اول و در بخش دختران با حضور پرشور دانش‌آموزان دختر از پایه‌های ششم تا نهم در مدرسه شهید انصاری آستارا آغاز شد که در این دوره بیش از ۸۰۰ نفر از دانش‌آموزان شهرستان در غالب تیم‌های سه نفره ثبت‌نام کرده بودند که نفرات و تیم‌های برتر به مرحله شفاهی شهرستانی راه خواهند یافت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آستارا، با اشاره به اینکه بخش پسران نیز روز جمعه در مصلی شهرستان با حضور ۱۶۰ تیم سه‌نفره برگزار خواهد شد افزود: در نهایت تیم‌های منتخب استان گیلان برای حضور در مرحله کشوری آماده خواهند شد و این مسابقه بزرگ قرآنی در آستانه ماه مبارک رمضان از شبکه باران پخش خواهد شد.

وی در بیان ویژگی‌های این هماوری افزود: آلاء یک مسابقه متفاوت است؛ زیرا علاوه بر جنبه رقابتی، محتوای آموزشی ساده و قابل فهم برای همه دانش‌آموزان دارد و همچنین ساختار تیمی مسابقه باعث می‌شود نوجوانان روحیه همکاری و هم‌افزایی را تجربه کنند.

رضا زاده با قدردانی از مسئولان، معلمان، خانواده‌ها و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد گفت: این هماوری با همت همه عزیزان شهرستان و حمایت خانواده‌های محترم برگزار شد و امیدواریم ثمرات معنوی و فرهنگی ارزشمندی برای نسل نوجوان به همراه داشته باشد.