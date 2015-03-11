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۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۳۷

موذنی خبر داد:

کسب ۳ مدال توسط ووشوکاران کرمانشاهی در مسابقات قهرمانی کشور

کسب ۳ مدال توسط ووشوکاران کرمانشاهی در مسابقات قهرمانی کشور

کرمانشاه- رئیس هیئت ووشو استان کرمانشاه از کسب دو مدال نقره و یک برنز توسط ووشوکاران کرمانشاهی در مسابقات قهرمانی کشور خبر داد.

سید رامین موذنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت های ووشوی قهرمانی کشور در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان پسران از روز دوشنبه به مدت دو روز در بندرعباس برگزار شد.

وی افزود: از تیم کرمانشاه نیز یک تیم ۵ نفره به این مسابقات اعزام شده که در پایان موفق به کسب سه مدال شامل دو نقره و یک برنز شدند.

موذنی گفت: سعید امیری در بخش ساندا و در وزن منفی ۴۸ کیلوگرم اولین مدال نقره را برای کرمانشاه به ارمغان آورد و فردین هوشنگی نیز در منفی ۷۰ کیلوگرم دومین مدال نقره را به دست‌ آورد.

رئیس هیئت ووشو استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: فرشاد نظر زاده نیز در وزن منفی ۷۵ کیلوگرم به همراه ووشوکار اصفهانی بر سکوی سوم ایستاد و مدال برنز گرفت.

وی یادآور شد: در این مسابقات ۳۱۰ ووشوکار در مجموع دو بخش ساندا و تالو با هم پیکار کردند که در پایان نفرات برتر جواز حضور در اردوی آماده سازی تیم ملی را کسب کردند.

کد مطلب 2516106

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