مریم هاشمی در حاشیه برگزاری مسابقات قهرمانی ووشوی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ملی بزرگسالان جمهوری اسلامی ایران جهت اعزام به مسابقات المپیک آسیایی ناگویا ژاپن و رقابتهای جام جهانی ماکائو در حال آماده شدن است و امیدوارم در این مسیر موفقیت تیم ملی ووشو تداوم داشته باشد.
وی افزود: دیماه مسابقات قهرمانی استان آقایان در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با حضور بیش از ۲۵۰ ورزشکار و همراهی بیش از ۲۳ مربی برگزار شد و این حجم مشارکت جای شکرگزاری دارد.
سرمربی تیم ملی ووشوی بانوان ادامه داد: اگر بخواهم بهجرأت مقایسهای داشته باشم، نسبت به یک سال گذشته، خانواده ووشوی استان کرمانشاه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد داشته که این اتفاق در ادوار گذشته بیسابقه بوده است.
وی با اشاره به نقش حمایتهای مدیریتی، بیان کرد: با توجه به حمایتها و برنامهریزیهای رئیس هیئت ووشو استان کرمانشاه، مجموعه استان و همچنین حمایتهای جامعه ورزش بسیج و مدیرکل ورزش و جوانان استان، عزتی، احساس میکنم ووشوی کرمانشاه یک صعود چندبرابری را تجربه کرده است.
هاشمی خاطرنشان کرد: مسیری که امروز طی میشود، نشان میدهد مسابقات در سطح استانی اما با استانداردهای کشوری و حتی ملی برگزار میشود و این موضوع در نوع داوریها کاملاً مشهود است.
وی گفت: این نخستین دورهای است که سیستم داوری مشابه مسابقات جهانی با دو سیستم و مانیتورهای کنار کوچها برای نمایش امتیازات اجرا میشود؛ شرایطی که حتی در برخی رقابتهای انتخابی تیم ملی نیز تجربه نشده بود.
سرمربی تیم ملی ووشوی بانوان اظهار داشت: در برنامهریزی برای رقابتهای المپیک آسیایی، نمایندگان خوبی از استان کرمانشاه در اختیار داریم و امیدوارم در ناگویا ژاپن، در کنار مربی، بازیکنان کرمانشاهی نیز حضور داشته باشند.
هاشمی تأکید کرد: آرزوی قلبی بنده این است که جانشینانم از میان بچههای کرمانشاه باشند؛ این موضوع برای من افتخار بزرگی است و پتانسیل آن بهوضوح در استان وجود دارد.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر اردوهای تیم ملی جوانان در حال برگزاری است و هم در بخش بانوان و هم در بخش آقایان، استان کرمانشاه در اردوهای تیم ملی نماینده دارد.
سرمربی تیم ملی ووشوی بانوان با اشاره به نتایج اخیر، بیان کرد: در مسابقات کشوری تبریز که انتخابی تیم ملی جوانان جهان بود، استان کرمانشاه هم در بخش آقایان و هم در بخش بانوان در رشته ساندا قهرمان شد که این اتفاق در بخش آقایان برای نخستین بار رخ داده است.
هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: این موفقیتها نشان میدهد برگزاری استاندارد مسابقات، ایجاد انگیزه و تشویق خانوادهها نتیجهبخش بوده و مسیر فعلی ووشوی کرمانشاه، آیندهای روشن را نوید میدهد.
