به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ووشو قهرمانی رده سنی جوانان جهان از شامگاه پنجشنبه با حضور چهره های مطرح از کشورهای مختلف دنیا به میزبانی کشور ماکائو آغاز شده است و پیروزی تنها نماینده ووشو قم در آغاز این مسابقات خبر مسرت بخشی برای جامعه ووشو قم بود.



ماکائو میزبان برترین های ووشو جهان



این در حالی است که پیکارهای ووشو قهرمانی رده سنی جوانان جهان در هر دو بخش دختران و پسران به انجام می رسد و کاروان تیم ملی ووشو کشورمان با ترکیبی از بهترین‌های ایران راهی این مسابقات شده است تا برای قهرمانی جهان تلاش کند.



در بین نفراتی که قرار است برای افتخارآفرینی در این رقابت‌ها تلاش کنند، ووشوکار قمی بعد از اینکه با موفقیت در پیکارهای انتخابی تیم ملی به اردوی تیم ملی ووشو اعزامی کشورمان به مسابقات قهرمانی جهان دعوت شد، راهی مسابقات جهانی شده است.



در پایان روز نخست از چهارمین دوره رقابت های ووشوی جوانان جهان در ماکائو، ملی پوشان جوان ووشوی کشورمان در تلاشی دیدنی و جدی با رقبای خود، صاحب یک مدال نقره ویک برنز در بخش تالو و چهار پیروزی در ساندا (مبارزه) شدند.



یک نقره، یک برنز و چهار برد در ساندا در حالی حاصل کار ملی پوشان ووشوی کشورمان در روز نخست ووشوی جوانان جهان در ماکائو بود که نماینده ووشو استان قم یعنی امیر نجفی پور نیز در بخش ساندا مقابل حریفان خود قوی و پرقدرت حاظر شد.



پیگیری جدال ووشوکاران مدعی کسب مدال از ظهر امروز



در ادامه روز نخست از چهارمین دوره رقابت های ووشوی جوانان جهان در ماکائو امیر نجفی پور عضو تیم ملی ووشوی جوانان کشورمان در بخش ساندا برابر حریف قدرتمندی از تیم ملی ووشو کشور ترکمنستان به برتری دست یافت.



امیر نجفی پور در وزن منهای 52 کیلوگرم و در پیکار نخست خود طی دو راند متوالی نماینده ترکمنستان را مغلوب کرد و به مرحله دوم راه یافت که در این مرحله برای نزدیک شدن به مدال، باید با شرکت کننده ای از کشور چین تایپه روبرو شود.



این در حالی است که سپیده شاکریان در بخش تالو رده سنی 12 تا 15 سال در فرم نن دائو نقره گرفت و در فرم نان چوان به نشان برنز دست یافت تا هر دو مدال کاروان تیم ملی ووشوی جوانان کشورمان در روز نخست به نام او ثبت شود.



همچنین ملی پوشان جوان ووشوی کشورمان در بخش ساندا به چهار پیروزی دست یافتند که امیر نجفی پور در وزن منهای 52 کیلوگرم، جواد قزل سفلو در وزن منهای 65 کیلوگرم، جواد کرمی در وزن منهای 70 کیلوگرم و سارا حجتی در وزن منهای 52 کیلوگرم بانوان مقابل رقبای خود به برتری رسیدند و به دور دوم راه یافتند.