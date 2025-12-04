  1. استانها
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۹

برخورد تیگو و پراید در محور شاهرود- آزادشهر؛ ۷ نفر مصدوم شدند

سمنان-مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از برخورد تیگو و پراید در محور شاهرود به آزادشهر خبر داد و گفت: این حادثه هفت مصدوم بر جای گذاشته است.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه غروب پنجشنبه برخورد دو خودرو تیگو پنج و پراید در محور شاهرود- آزاد شهر به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: تیم امدادی پایگاه خرقان به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان حادثه دقیقاً کیلومتر ۵۷ این محور رخ داده بود، افزود: حادثه منجر به مصدومیت هفت نفر در این حادثه رانندگی شده بود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه عملیات رها سازی برای مصدومان انجام گرفت، ابراز داشت: مصدومان بعد از انجام اقدامات لازم توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

درخشان اضافه کرد: اندکی توجه به جلو، رعایت سرعت و فاصله مناسب می‌توانست از این پیشامد پیشگیری کند لذا رانندگان را به رعایت موارد فوق دعوت می‌کنیم.

