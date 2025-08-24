حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور آرادان- سرخه به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: در این حادثه چهار سواری شامل دو سواری ۲۰۶، پراید و ایسوزو با یکدیگر برخورد کردند.

وی با بیان اینکه بلافاصله تیم امدادی پایگاه ده نمک به محل حادثه اعزام شدند، افزود: عملیات امداد و نجات و رها سازی مصدومان به سرعت انجام گرفت‌.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این حادثه مصدومیت پنج نفر را رقم زد، ابراز داشت: بعد از انجام اقدامات اولیه لازم مصدومان توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

درخشان اضافه کرد: رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب و توجه به جلو از وقوع این حوادث می‌تواند پیشگیری و خاطره سفر را دلپذیر کند.