حفظ حرمت و دفاع از مقدسات و اعتقادات دینی وظیفه‌ همه امت اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زند قزوینی شامگاه پنجشنبه در مراسم عزاداری وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها که از سوی هیئت خادمالرضا علیهالسلام قم برگزار شد، به تحلیل جایگاه و فضیلتهای حضرت امالبنین (س) پرداخت و ریشه بسیاری از کمالات حضرت ابوالفضل العباس (ع) را در خاندان مادری ایشان دانست.
وی با بیان تحولات رسانهای در طول تاریخ افزود: در سالهای گذشته زمانی که تلویزیون و فضای مجازی وجود نداشت، شهرت و فضائل افراد تنها از طریق نقل سینهبهسینه و با اتکا بر حقیقت و شجاعت منتقل میشد و پهلوانان و شخصیتهای برجسته، شهرت خود را با اعتماد و شهامت مردم به دست میآوردند و این روند را میتوان به عنوان نوعی تبلیغات واقعی و مردمی دانست.
حجتالاسلام زند قزوینی با تبیین ویژگیهای خاندان مادری حضرت امالبنین (س) خاطرنشان کرد: پدربزرگ ایشان، فاطمه کلابیه، در زمان خود به عنوان یک مستشار نظامی شناخته میشد و حتی امپراتوران ایران و روم باستان برای مسائل نظامی از او استشاره میگرفتند.
وی افزود: مادر حضرت ام البنین (س) با ادب و سخنور و پدر ایشان اهل شجاعت و جنگ بودهاند و هرچند شجاعت فضیلت اساسی است، ادب و فصاحت نیز در این خاندان جایگاه ویژهای داشت.
وی تأکید کرد: شجاعت به معنای گستاخی یا هر حرفی را زدن نیست و فهم درست کلمات و معنا و تفسیر دقیق آنها در تربیت و رشد فردی اهمیت بسزایی دارد.
حجتالاسلام زند قزوینی، شجاعت را بزرگترین فضیلت انسان دانست و گفت: اگر کسی شجاعت نداشته باشد، قادر به دفاع از حق خود، اداره خانواده و ایستادگی در مقابل حملات احتمالی نخواهد بود.
این خطیب دینی تاکید کرد: شجاعت یعنی توانایی موضعگیری در برابر مسائل اجتماعی، مقابله با دشمنان و ایستادگی در مسیر حق.
وی افزود که این ویژگی، هم در مقامات دینی و هم در جامعه عادی نقشی کلیدی دارد.
حجتالاسلام زند قزوینی به اهمیت ادب و بلاغت در خاندان امالبنین (س) اشاره کرد و بیان داشت: قرآن کریم هفت تعبیر مختلف برای درست و نیکو سخن گفتن آورده است، از جمله قولاً بلیغا (سخن شیوا)، قولاً صادقا (سخن راست) و قولاً حکیمانه (سخن با حکمت) که خاندان امالبنین (س) این ویژگیها را داشتند.
وی افزود: دانستن اینکه چه حرفی را در کجا و چگونه بیان کنیم، خود بخشی از فضیلت و حکمت در سخن وری است.
وی به خاطرهای از یکی از خطبای معروف اشاره کرد که در دیداری با آیتالله سیستانی سوال مهمی مطرح کرد و ایشان پس از چند دقیقه سکوت فرمودند که میتوانم یک ساعت در این موضوع صحبت کنم، اما مصلحت را در سکوت میبینم و این نشان میدهد که گاهی شجاعت و هنر واقعی در سکوت و تدبیر نهفته است.
حجتالاسلام زند قزوینی، ریشه شجاعت و ادب حضرت ابوالفضل العباس (ع) را در تربیت مادری ایشان دانست و افزود: در ماجرای اماننامه کربلا، حضرت عباس (ع) با نهایت ادب و شجاعت امان نامه را رد کرد و از اهل بیت (ع) دفاع کردند و نشان دادند که فضائلشان نه فقط در وجود خود، بلکه با پیوند به خانواده و آموزههای اهل بیت (ع) شکل گرفته است.
وی همچنین به خطبه حضرت عباس (ع) بر فراز کعبه اشاره کرد و گفت: زمانی که راه ورود امام حسین (ع) بسته شد، حضرت عباس (ع) با چند نفر قهرمانانه مسیر را باز کردند و اعلام کردند که مادامی که ایشان زنده هستند، کسی نمیتواند مانع ورود امام حسین (ع) شود.
این خطیب دینی به خطرات فضای مجازی و هجمههای فکری اشاره کرد و گفت: فضای مجازی در حقیقت بازتابی از تفکر و نظر جامعه است و باید مراقب حفظ خطوط قرمز اعتقادی بود.
وی تأکید کرد: توهین به مقدسات و ائمه (ع) به ویژه حضرت زهرا (س) پذیرفتنی نیست و باید در برابر تفرقه و هجمههای فکری با هوشیاری ایستاد.
وی افزود: پس از شهادت حضرت زهرا (س)، ازدواج با حضرت امامه بنا بر وصیت حضرت زهرا، خوله حنفیه و در نهایت حضرت امالبنین (س) انجام شد و ایشان فرزندی چون عباس بن علی (ع) را به اسلام تقدیم کردند.
حجتالاسلام زند قزوینی با اشاره به هجمههای فکری و رسانهای دشمنان گفت: برخی توهینها و تحریفها ریشه در همان جریانهای سقیفه دارد و هدف آنها ایجاد تفرقه در درون جامعه مذهبی است.
وی تأکید کرد: در برابر این هجمهها نباید سست عمل کرد و باید با بصیرت و آگاهی به دفاع از مقدسات پرداخت.
وی افزود: ایستادگی و رعایت خطوط قرمز اعتقادی، همچون مسئله حضرت زهرا (س)، ضروری است و باید با صبر، تدبیر و برنامهریزی هوشمندانه به مقابله با هجمهها پرداخت.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به آموزههای قرآن کریم افزود: در مواجهه با ظلم و بیعدالتی، صدای حق باید بلند شود و اگر لازم باشد، بیان اعتراض علیه ظلم مشروع است.
وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات و اختلافات فعلی، ریشه در همان جریانها و ناآگاهیها دارد و امروز نیز باید با هوشیاری و مدیریت صحیح، از تفرقه و تشویش اذهان جلوگیری کرد.
وی افزود: مراکز امنیتی و قضائی باید هوشیار باشند، اما وظیفه اصلی حفظ اعتقادات بر دوش مردم و گروههای مؤمن است و هرگونه کوتاهی میتواند منجر به سوءاستفاده دشمن شود.
استاد حوزه علمیه قم گفت و افزود: حضرت امالبنین (س) نه تنها در تربیت فرزندانی شجاع و وفادار نقش داشتند، بلکه حفظ و تداوم فضائل اخلاقی و اعتقادی خاندان اهل بیت (ع) نیز مرهون حضور ایشان است.
