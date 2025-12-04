به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عبدی، شامگاه پنج شنبه پس از تساوی تیمش مقابل شمس‌آذر قزوین، شرایط مسابقه را سخت و تحت‌تأثیر از دست رفتن پنالتی دانست، اما تأکید کرد که تیم با وجود ۱۰ نفره شدن عملکرد قابل دفاعی داشته است.

پنالتی‌های از دست‌رفته و دشوار شدن روند بازی

عبدی درباره ارزیابی خود از این مسابقه اظهار داشت: به نظرم شرایط بازی اینگونه پیش رفت. این دومین مسابقه‌ای است که ما پنالتی خراب می‌کنیم و همین موضوع شرایط بدی را برای تیم ایجاد کرد.

او افزود: با وجود آنکه تیم‌مان ۱۰ نفره شد، اما الحمدلله توانستیم شرایط بازی را حفظ کنیم. کاش می‌توانستیم این بازی را ببریم.

قدردانی از هواداران خیبر

مالک باشگاه خیبر با اشاره به حضور پرتعداد تماشاگران گفت: از هواداران‌مان ممنونم که در این شرایط به ورزشگاه آمدند و تقریباً ورزشگاه پر بود. خواهشم این است که همه بازی‌ها را جدی بگیریم؛ چه هواداران و چه تیم.

نگاهی به دو تقابل سنگین پیش رو

عبدی با اشاره به فشردگی برنامه مسابقات تصریح کرد: ان‌شاءالله دو بازی سنگین پیش‌رو داریم؛ یکی مقابل استقلال خوزستان در آبادان و دیگری مقابل استقلال تهران در خرم‌آباد. از قبل هم مشخص بود که فاصله زمانی این دو مسابقه خیلی کم است.

او ادامه داد: باید تیم را سریع ریکاوری کنیم و به سمت این دو مسابقه مهم برویم. به نظرم تیم‌مان امروز هم خوب بود.

واکنش مالک خیبر به نحوه قضاوت داور مسابقه

عبدی در ادامه صحبت‌های خود درباره عملکرد تیم داوری نیز اظهار داشت: من آقای دکتر حیدری را دوست دارم؛ ایشان داور بسیار محترمی هستند. به هر حال شرایط بازی است و تنش‌هایی در جریان مسابقه به وجود می‌آید.

او افزود: به داور هم خسته نباشید گفتم. ما تا اینجای فصل امتیازات خوبی گرفته‌ایم و همچنان هم امکان کسب امتیازات بهتر وجود دارد.

باشگاه خصوصی و تلاش برای ساخت زیرساخت‌های مناسب

مالک خیبر با اشاره به وضعیت اقتصادی و زیرساختی باشگاه گفت: ما یک باشگاه خصوصی هستیم و در همین شرایط سخت، ورزشگاه خیلی خوبی هم در حال ساخت داریم. ان‌شاءالله شرایط روزبه‌روز بهتر خواهد شد.

اعتماد بیشتر به تیم و آینده روشن خیبر

عبدی تأکید کرد: به نظرم باید بیش از این به این تیم اعتماد داشت. قطعاً نتایج بهتری در پیش خواهد بود.

ضرورت تصویب قانون حق پخش و نقش حیاتی آن برای باشگاه‌های خصوصی

مالک خیبر خرم‌آباد در ادامه گفت‌وگو، به موضوع حق پخش تلویزیونی پرداخت؛ موضوعی که طی هفته گذشته نیز بحث‌برانگیز شده بود. او در توضیح آخرین پیگیری‌ها اظهار داشت: یک جلسه در فراکسیون ورزش داشتیم با حضور نمایندگان محترم از جمله آقای دکتر لک‌علی‌آبادی و آقای گودرزی. من آنجا نمایندگان لرستان و سایر نمایندگانی را که عضو هیئت‌رئیسه و فراکسیون ورزش مجلس هستند؛ دیدم. جلسه بسیار خوبی بود.

امیدوارم صحبت‌هایی که با دوستان مجلس داشتیم کمک کند ایراداتی که شورای نگهبان گرفته به‌نحوی رفع شود

وی اهمیت این موضوع را برای باشگاه‌های خصوصی بسیار جدی دانست و افزود: حق پخش موضوعی است که واقعاً حیات و ممات باشگاه خصوصی به آن بستگی دارد و باید این مسأله را جدی بگیریم.

عبدی توضیح داد: برخی باشگاه‌ها به منابع لایتناهی یا منابع پایدار وصل هستند و شاید این عددها برایشان اهمیت چندانی نداشته باشد؛ اما باشگاه‌های خصوصی ایران باید مصرانه پای این موضوع بایستند. این حق باشگاه‌هاست که برایش هزینه می‌کنند.

مالک خیبر خرم‌آباد با اشاره به مسیر قانونی این طرح در مجلس ادامه داد: امیدوارم صحبت‌هایی که با دوستان مجلس داشتیم؛ کمک کند ایراداتی که شورای نگهبان گرفته به‌نحوی رفع شود تا ان‌شاءالله این موضوع به سرانجام برسد. در تمام دنیا این اتفاق می‌افتد و حق طبیعی هر باشگاهی است.