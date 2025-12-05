اعمال بیش از ۳۱ هزار تحریم آمریکا و غرب علیه روسیه از سال ۲۰۱۴

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری ریانووستی در گزارشی اعلام کرد که با استناد به اطلاعات مختلف و دادههای وبسایت تحلیلی مستقل «کاستلوم»، تعداد تحریمهای اعمال شده علیه روسیه از سال ۲۰۱۴ تاکنون به حدود ۳۱ هزار مورد رسیده است که بیشترین تعداد تحریمهای از سوی آمریکا، کانادا و سوئیس اعمال شده است.
در همین چارچوب، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز گذشته در سخنانی در واکنش به تحریمهای جدید لندن علیه مسکو به ریانووستی گفت: تحریمهای نامشروعی را که با دور زدن شورای امنیت سازمان ملل اعمال شدهاند، به رسمیت نمیشناسیم و مسکو حق اقدامات تلافی جویانه را برای خود محفوظ میداند.
«کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه پنجشنبه در شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت: نوزدهمین بسته تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه تصویب شد و کار بر روی بسته بعدی ادامه دارد.
این تحولات در حالی است که روزنامه «کییف پست» به نقل از یک دیپلمات اروپایی که نامش فاش نشده اذعان کرد که نگرانی ملموسی از سوی اروپاییها درباره تمایل آمریکا به سمت موضع روسیه در مورد درگیری اوکراین وجود دارد.
این دیپلمات ابراز نگرانی کرد که چنین مذاکراتی بین مسکو و آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا را به حاشیه میراند.
روسیه بارها تأکید کرده است که با فشار تحریمها مقابله خواهد کرد و غرب را به «نداشتن شجاعت» برای پذیرش شکست سیاست تحریمهای خود متهم کرده است.
