کالاس: باید برای اعمال فشار بر روسیه تلاش شود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز شنبه با اتخاذ موضعی ضدروسی مدعی شد: باید تلاش‌هایی برای اعمال فشار بر روسیه جهت دادن امتیاز در مذاکرات انجام شود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سپس بدون محکوم کردن ادامه جنایت‌های اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم در غزه، گفت: پلیس فلسطین باید برای جلوگیری از هرج و مرج در نوار غزه آموزش ببیند؛ زیرا باید مدیریت فلسطینی در آنجا وجود داشته باشد.

این در حالیست که وی پیشتر نیز مدعی شده بود: باور ندارم که روس‌ها تمایل واقعی برای مذاکره صلح (با اوکراین) داشته باشند. ما کمک‌های نظامی به اوکراین را افزایش داده‌ایم. پوتین ممکن است به هیچ توافق صلح بلندمدتی با اوکراین پایبند نباشد. کمک‌های ما به کی یف بیش از ۱۸۷ میلیارد یورو است. روسیه باید خسارت وارده به اوکراین را با استفاده از دارایی‌های مسدود شده‌اش بپردازد. اوکراین به پهپاد و مهمات نیاز دارد. ما از اوکراین در دفاع از خود حمایت خواهیم کرد و روسیه قادر نخواهد بود بیش از ما مقاومت کند! روسیه اکنون علاقه‌ای به صلح ندارد و باید برای مذاکره تحت فشار قرار گیرد.