به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه اعلام کرد: سوریه هنوز با چالش‌های بزرگی روبرو است و لغو تحریم‌ها به تنهایی منجر به رونق اقتصادی نخواهد شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان همچنان شکننده است. حملات اسرائیل موجب بی‌ثباتی بیشتر در لبنان می‌شود.

کایا کالاس اضافه کرد: ما تحریم‌های جدیدی را علیه ناوگان سایه روسیه اعمال خواهیم کرد. چین از روابط اقتصادی به عنوان سلاحی برای دستیابی به دستاوردهای سیاسی استفاده می‌کند. کشورهای اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند که در آینده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی اوکراین استفاده کنند. مسدود کردن دارایی‌های روسیه و استفاده از آنها بهترین گزینه برای جبران خسارات ناشی از جنگ این کشور علیه اوکراین است!

وی سپس ادعا کرد: اگر پوتین کنترل منطقه دونباس اوکراین را به دست بگیرد، امتیازات بیشتری را مطالبه خواهد کرد.