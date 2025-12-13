مقام ارشد اتحادیه اروپا خواستار «ارائه امتیازات واقعی از سوی مسکو» شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که حتی اگر اوکراین تضمین‌های امنیتی دریافت کند، عدم اعطای امتیازات واقعی از سوی روسیه، خطر آغاز جنگ‌های جدید در جاهای دیگر را به همراه خواهد داشت.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا ادعا کرد که دستیابی به یک توافق پایدار برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین، مگر اینکه روسیه رفتار خود را تغییر دهد و محدودیت‌های مشخصی را در قدرت نظامی خود بپذیرد، امکان‌پذیر نیست!

کایا کالاس سپس مدعی شد: مشکل صلح، روسیه است! حتی اگر اوکراین تضمین‌های امنیتی دریافت کند، اما هیچ امتیازی از سوی روسیه داده نشود، ما جنگ‌های دیگری خواهیم داشت، شاید نه در اوکراین، بلکه در جاهای دیگر

وی در ادامه مدعی شد که روسیه همچنان هیچ «تمایل واقعی» برای توقف جنگ نشان نمی‌دهد و به حملات مداوم به غیرنظامیان و زیرساخت‌های اوکراین ادامه می‌دهد!

کالاس گفت: برای صلح پایدار، باید اطمینان حاصل کنیم که روسیه دوباره حمله نمی‌کند. ما به امتیازاتی از روسیه نیاز داریم، چه به معنای محدود کردن ارتش آنها باشد و چه به معنای مهار بودجه نظامی آنها. نباید هیچ امتیاز ارضی و هیچ گونه به رسمیت شناختن اشغال سرزمین اوکراین وجود داشته باشد. مرزها را نمی‌توان با زور تغییر داد. نباید هیچ نکته‌ای در معماری امنیتی اروپا وجود داشته باشد که به روسیه نقش مستقیم بدهد.