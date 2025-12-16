«کالاس» از تأسیس کمیسیون رسیدگی به خسارات جنگی علیه روسیه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس ادعا کرد: روسیه از پرداخت هزینه‌های خانه‌ها، مدارس و بیمارستان‌هایی که ویران کرده است، فرار نخواهد کرد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد: امروز در لاهه، ما با تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به ادعاهای مربوط به خسارات جنگی روسیه، گامی بزرگ به سوی پاسخگویی برمی‌داریم. بیش از ۸۰ هزار درخواست تاکنون ثبت شده است. اتحادیه اروپا از فعالیت‌های این کمیسیون حمایت خواهد کرد، از جمله با کمک اولیه یک میلیون یورویی.