خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سفر یک‌روزه رئیس‌جمهور استان کهگیلویه و بویراحمد در حالی شامگاه پنج شنبه سیزدهم آذر ماه به پایان رسید که با وعده تزریق ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی و ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، هم‌زمان با آغاز عملیات اجرایی ۷۱ پروژه بزرگ و افتتاح چند طرح اقتصادی، فصل جدیدی از رشد و سرمایه‌گذاری در استان را رقم زد.

این اقدام، در کنار اعلام آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری ۸۷ هزار میلیارد تومانی، نشان‌دهنده عزم دولت و بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال پایدار در استان است.

اولویت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام؛ کلید رشد اقتصادی

بر اساس آخرین آمار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد، ۴۵۴ پروژه نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد در استان وجود دارند که برای تکمیل و بهره‌برداری به ۱۷ هزار و ۴۰۹ میلیارد تومان تسهیلات نیاز است.

این پروژه‌ها قابلیت ایجاد اشتغال مستقیم برای نزدیک به ۵ هزار نفر را دارند و تکمیل آن‌ها می‌تواند زنجیره‌های تولید را فعال کرده و فرصت‌های شغلی موجود را تثبیت کند.

کارشناسان اقتصادی هم معتقدند که تمرکز بر پروژه‌های نیمه‌تمام، به‌ویژه آن‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند، بازدهی سریع‌تر و اثرگذاری ملموس‌تری بر اقتصاد دارد، از سویی این رویکرد، ضمن کاهش بیکاری، توان تولید داخلی را تقویت کرده و اتلاف سرمایه‌های پیشین را به حداقل می‌رساند.

سرمایه‌گذاری عظیم در نفت و گاز و پروژه‌های زیرساختی

رئیس‌جمهور در جریان سفر خود اعلام کرد: ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در حوزه نفت و گاز استان انجام خواهد شد و تجهیزات مورد نیاز این طرح‌ها از دبی تأمین می‌شود.

مسعود پزشکیان همچنین گفت: بخش خصوصی آمادگی دارد در پروژه‌های مختلف استان ۸۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند.

یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: این طرح‌ها بیش از ۹۴ همت اعتبار ریالی و ۸۲ میلیارد دلار اعتبار ارزی دارند و حدود ۱۷ هزار و ۴۸۰ شغل مستقیم ایجاد خواهند کرد.

محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور هم اعلام کرد: در سفر دولت چهاردهم، ۳۸ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های استان تصویب شده که سهم بخش راه ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده و اعتبارات قابل توجهی نیز به حوزه نیرو، برق، آموزش، بهداشت و فرهنگ اختصاص یافته است.

تاکید رئیس جمهور بر توسعه زیرساخت‌های مخابراتی کهگیلویه و بویراحمد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با اشاره به اینکه نگاه عدالت‌محور دولت، باعث شده کهگیلویه و بویراحمد، در اولویت ویژه توسعه ارتباطات قرار گیرد، گفت: کهگیلویه و بویراحمد سرشار از موهبت‌های الهی است و ظرفیت‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف دارد که بخشی از آنها بالفعل شده و بخش عمده‌ای همچنان بالقوه باقی مانده است.

سیدستار هاشمی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته زیرساخت‌های ارتباطی استان کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، افزود: با تأکید رئیس‌جمهور، توسعه این زیرساخت‌های مخابراتی کهگیلویه و بویراحمد در دستور کار ویژه وزارت ارتباطات قرار گرفته است.

وی اقتصاد دیجیتال را نقش آفرین در همه شئون زندگی مردم از سلامت تا آموزش و گردشگری عنوان کرد و یادآور شد: اگر زیرساخت‌های ارتباطی استان به سطح مطلوب و تراز کشور برسد، آثار آن در زندگی و اقتصاد مردم ملموس خواهد بود.

پیشرفت در حوزه آموزش و بهداشت

مدیرکل آموزش و پرورش استان از حذف تمام مدارس کانکسی با بیش از ۱۰ دانش‌آموز خبر داد و گفت: سرانه فضای ورزشی مدارس به ۱.۲۶ متر مربع رسیده و استان در این شاخص رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

افتتاح طرح‌های کلیدی

در حوزه بهره‌برداری، سه طرح مهم شامل بیمارستان خصوصی زاگرس یاسوج با ۱۲۸ تخت، ایستگاه پست برق به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان و مجتمع کشتارگاهی گچساران با ظرفیت ۶ هزار قطعه به بهره‌برداری رسید.

همچنین سه تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری برای احداث مجتمع تولید شیشه با سرمایه ۷,۲۰۰ میلیارد ریال و ۱۸۹ میلیون دلار، احداث پالایشگاه دست دوم ۱۱۰ هزار بشکه‌ای گچساران با سرمایه ۲ میلیارد دلار و راه‌اندازی واحد تولید لوله‌های بدون درز با اعتبار ۳ هزار میلیارد تومان و ۲۴۰ میلیون یورو در گچساران به امضا استاندار کهگیلویه و بویراحمد و این سرمایه گذاران رسید.

سفر رئیس‌جمهور به کهگیلویه و بویراحمد نه تنها با وعده و تزریق منابع مالی همراه بود، بلکه آغاز عملیاتی پروژه‌های مهم و امضای تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری را نیز به دنبال داشت که تمرکز بر پروژه‌های نیمه‌تمام و تأمین منابع مالی لازم، می‌تواند رشد اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت استان را تضمین کرده و فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد کند زیرا این سفر نماد اراده دولت برای تحول زیرساختی و توسعه متوازن استان‌های کمتر برخوردار است.