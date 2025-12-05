ترددروان درمحورهای شمالی؛انسداد مقطعی محورچالوس به دلیل عملیات راهداری

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور در گزارش ساعت ۹ صبح امروز، جمعه ۱۴ آذرماه آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان بوده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

این مرکز همچنین از بارش باران در برخی محورهای استان ایلام خبر داد.

به گفته مرکز مدیریت راه‌ها، محور چالوس در استان مازندران محدوده کمردرد کیلومتر ۶۵ به دلیل اجرای عملیات راهداری از تاریخ ۱۰ تا ۱۹ آذرماه در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۷ تا ۱۹ و روز چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۲ مسدود خواهد بود. در این مدت، تردد از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه امکان‌پذیر است.

علاوه بر این، محور غیرشریانی دوآب–بلده نیز در مسیر رفت و برگشت مسدود اعلام شده است.