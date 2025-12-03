به گزارش خبرگزاری مهر، حنیف عباسی روز سهشنبه ۱۱ آذر طی اظهاراتی در جمع مسؤولان اتاق بازرگانی و صنایع شهر راولپندی گفت که پاکستان تمایل جدی به گسترش ارتباطات منطقهای با جمهوری اسلامی ایران دارد.
وی افزود: برای تسهیل این امر، راهآهن پاکستان قصد دارد تا پایان سال جاری (میلادی) حمل و نقل ریلی را فراهم کند و از جامعه تجاری میخواهد که از این فرصتهای جدید بهرهبرداری کنند.
وزیر راه آهن پاکستان افزود: برنامه احیای قطار کانتینربر اسلامآباد-تهران-استانبول ITI از روز ۳۱ دسامبر به اجرا گذاشته میشود و معتقدیم که استفاده از این ارتباطات برای تجارت منطقهای ما بسیار حائز اهمیت است.
نظر شما