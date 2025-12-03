  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۶:۰۷

وزیر راه آهن پاکستان:

قطار باری اسلام‌آباد-تهران-استانبول ۱۰ دی حرکت می‌کند

قطار باری اسلام‌آباد-تهران-استانبول ۱۰ دی حرکت می‌کند

وزیر راه آهن پاکستان اعلام کرد که قطار باری اکو در اسلام‌آباد-تهران-استانبول موسوم به (آی تی آی) ۱۰ دی ماه (۳۱ دسامبر ۲۰۲۵) از پایتخت پاکستان به حرکت در می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حنیف عباسی روز سه‌شنبه ۱۱ آذر طی اظهاراتی در جمع مسؤولان اتاق بازرگانی و صنایع شهر راولپندی گفت که پاکستان تمایل جدی به گسترش ارتباطات منطقه‌ای با جمهوری اسلامی ایران دارد.

وی افزود: برای تسهیل این امر، راه‌آهن پاکستان قصد دارد تا پایان سال جاری (میلادی) حمل و نقل ریلی را فراهم کند و از جامعه تجاری می‌خواهد که از این فرصت‌های جدید بهره‌برداری کنند.

وزیر راه آهن پاکستان افزود: برنامه احیای قطار کانتینربر اسلام‌آباد-تهران-استانبول ITI از روز ۳۱ دسامبر به اجرا گذاشته می‌شود و معتقدیم که استفاده از این ارتباطات برای تجارت منطقه‌ای ما بسیار حائز اهمیت است.

کد خبر 6676247

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کوروش IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      درود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها