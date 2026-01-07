به گزارش خبرنگار مهر، شیرین محسنی‌نسب هنرمند نقاش ایرانی که با اثر «دست‌ها» در نمایشگاه بین‌المللی «معبد رویاها» در کشور ایتالیا حضور داشت، توانست جایزه آثار هنری بصری (جایزه بنیاد پالمیری) و همچنین، اعتبار حضور در مجله بین‌المللی «هنر و فراتر از هنر» را از آن خود کند.

این جایزه به هنرمندانی اعطا شد که در طول نمایشگاه، بیشترین تحسین و توجه را از سوی مالک بنیاد پالمری دریافت کرده‌اند. بر این اساس، اثر شیرین محسنی‌نسب در کنار ۲ اثر دیگر توانست این جایزه را دریافت کند. این جایزه شامل گواهی رسمی روی کاغذ پوستی با امضای کیوریتور و بنیاد پالمری، نمایش اثر برگزیده به همراه بیوگرافی هنرمند در بخش نمایشگاه هنرهای تجسمی وب‌سایت بنیاد، امکان حضور همان اثر یا اثر دیگری غیر از اثر برگزیده از هنرمند در نمایشگاه بعدی «هنر رویایی» در سال ۲۰۲۶ و نمایش اثر در پلتفرم Artsper به مدت ۴ ماه با امکان جایگزینی آثار فروخته‌ شده، است.

نام شیرین محسنی‌نسب، هنرمند ایرانی در شماره زمستان ۲۰۲۵ مجله بین‌المللی «هنر و فراتر از هنر» منتشر شد و در میان هنرمندان منتخب این شماره قرار گرفت. آثار این هنرمند در بخش «تقدیر ویژه» معرفی شده و علاوه بر انتشار در نسخه آنلاین مجله، نسخه چاپی آن نیز برای هنرمندان شرکت‌کننده ارسال خواهد شد.

دورس ساکوئینا منتقد و کیوریتور مجله در توصیف این اثر نوشته است: «این نقاشی با ترکیبی استادانه از رنگ‌های روان و خط‌کشی‌های دقیق، مجموعه‌ای انتزاعی از قهوه‌ای‌ها و نارنجی‌های خاکی را نمایش می‌دهد که حسی از احساس و حرکت ایجاد می‌کند. تضاد میان پس‌زمینه پررنگ و انتزاعی با خطوط ریز و دقیق دست‌ها، تنشی بصری و قدرتمند می‌سازد و اهمیت نمادین دست‌ها را برجسته می‌کند. پیوند منحصربه‌فرد بیان انتزاعی با طراحی فیگوراتیو، گفتگویی عمیق میان رنگ و فرم ایجاد کرده و اثر را به تجربه‌ای بصری و قابل توجه تبدیل می‌کند.»

محسنی‌نسب در توضیح اثرش گفت: مجموعه «دست‌ها» از خطوطی آزاد و اکسپرسیو بر پایه فرم دست چپم شکل گرفته است؛ آثاری بداهه و بدون اتود که در جریان آبستره و اکشن‌پینتینگ و بدون کنترل بر حرکت رنگ پدید آمده‌اند. دست‌ها برای من نماد ابزار خلق و لمس زندگی‌اند و در این بیان مینیمال، تنها بهانه‌ای برای دعوت مخاطب به تجربه‌ای شخصی هستند.