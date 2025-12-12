به گزارش خبرنگار مهر، شیرین محسنینسب با اثر «دستها» در نمایشگاه بینالمللی «معبد رویاها» (Le Temple des Rêves) که در شهر لچه ایتالیا برگزار میشود، حضور دارد. اثر شیرین محسنینسب در بخش «کودکان سرکش» که بر انسان، دگرگونی لحظهای و ماده ناپایدار تمرکز دارد، حضور دارد.
این رویداد با محوریت هنر معاصر و رویکردی بینارشتهای از ۱۴ آذر تا ۲۸ آذر برابر با ۵ تا ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ در بنیاد پالْمِیری در شهر لچه ایتالیا در حال برگزاری است.
این رویداد نمایشگاهی توسط گالری نمای نزدیک سازماندهی شده و در ساختمان بنیاد پالمیری یکی از بناهای تاریخی دوره گوتیک و رنسانس شهر لچه، به نمایش درآمده است.
در نمایشگاه «معبد رویاها» آثار ۲۷ هنرمند از کشورهای مختلف در حوزههای هنر زیرزمینی، نئوسوررئالیسم، آرت بروت، هنر پاپ و هنر فانتزی به نمایش گذاشته شده است که مرز میان واقعیت، خیال و سوررئالیسم را بررسی میکنند. شیرین محسنینسب هنرمند ایرانی و فعال در حوزه اکسپرسیونیسم هنر معاصر، با اثر خود با عنوان «دستها» در این مجموعه حضور دارد.
دورس ساکوگنیا کیوریتور و مشاور هنری در بیانیه این نمایشگاه نوشته است: «قضاوت یک اثر متولد ذهن خلاق یک هنرمند هرگز آسان نیست، بهویژه وقتی آثار بسیار زیبایی میبینید. هر یک از آنها جایگاه ویژهای در دل هیئت داوران داشتند. این نمایشگاه تجربهای چندلایه از هنر، اجرا، موسیقی و تصویر متحرک ارائه میدهد و فضای تاریخی محل برگزاری را به محیطی ویژه و تعاملی تبدیل کرده است. آثار ارائهشده شامل نقاشی، مجسمه، ویدئوآرت و اشیای هنری منحصر به فرد هستند که بازدیدکنندگان را در تجربهای جامع و غوطهور از هنر معاصر همراه میکنند.»
این نمایشگاه هر روز از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ بازدید عمومی دارد و بازدید صبحها تنها با هماهنگی قبلی امکانپذیر است.
شیرین محسنی نسب در این نمایشگاه با ۲۶ هنرمند از کشورهای مختلف حضور دارد که از جمله آنها میتوان به ماریا یئیکولنیا، ماریا یوکولنیا، ماریا لیوایولنیه ایمپریال مارتینلی، سارا مک کنزی، لارک پیلینسکی، ویکتوریا ویلیامسون، مارکو ریها، جورج سیراکیس، تاتیانا یارتسوا و فرانکا زی اشاره کرد. آثار شیرین محسنینسب در سایت بینالمللی Artsper (France) نیز منتشر شده و برای فروش در دسترس قرار دارد.
