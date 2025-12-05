زارعی: سالن شهید رئیسی گشایش افقی تازه برای ورزش مشهد است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر زارعی صبح جمعه در مراسم افتتاح سالن ۶۵۰۰ نفری شهید رئیسی در مجموعه ورزشی ثامنالائمه (ع)، با بیان اینکه امروز یکی از مهمترین روزهای ورزش استان رقم خورده است، افتتاح این پروژه را «نقطه عطفی در توسعه زیرساختهای ورزشی کشور و خراسان رضوی» عنوان کرد.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان خراسان رضوی بیان کرد: افتتاح سالن شهید رئیسی تنها بهرهبرداری از یک سازه ورزشی نیست؛ بلکه گشایش افقی تازه برای ورزش مشهد و کشور است. شهری که از نظر استعداد، امکانات، ظرفیت میزبانی و پشتوانه فرهنگی، یکی از قطبهای ورزش ایران به شمار میرود.
وی با اشاره به نقش مهم این زیرساخت در مسیر رشد ورزش استان افزود: این سالن با استانداردهای روز و ظرفیت میزبانی رقابتهای بزرگ، میتواند راه را برای برگزاری لیگهای معتبر، مسابقات ملی و حتی رویدادهای بینالمللی در خراسان رضوی هموار کند. این پروژه یک نقطه پایان نیست؛ آغاز مسیری است که با همدلی و برنامهریزی میتواند خراسان رضوی را دوباره به قلههای ورزش کشور بازگرداند.
زارعی تاکید کرد: مشهد به واسطه امکانات شهری، اسکان، دسترسی و پیشینه ورزشی، توانایی تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم میزبانی کشور را دارد و افتتاح این سالن «یکی از قطعات اصلی پازل توسعه ورزش استان» است.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان خراسان رضوی با قدردانی از تمامی عوامل ساخت و بهرهبرداری این مجموعه گفت: این موفقیت حاصل تلاش مدیران، مهندسان، کارگران و همه کسانی است که با باور به آینده روشن ورزش استان، در تحقق این پروژه نقش داشتند. امیدوارم سالن شهید رئیسی میزبان افتخارات بزرگ و خاطرات ماندگار ورزشکاران خراسانی باشد.
