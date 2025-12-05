  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

تعیین سقف مهریه؛ راهکار یا چالش/ ۴۲

کاهش سقف اجرایی مهریه؛ زنگ خطر برای عدالت خانوادگی

کاهش سقف اجرایی مهریه؛ زنگ خطر برای عدالت خانوادگی

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده کاهش سقف اجرایی مهریه را زنگ خطر برای عدالت خانوادگی دانست.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ با وجود آنکه مهریه یکی از ارکان سنتی و قانونی حمایت مالی از زنان در چارچوب خانواده محسوب می‌شود، اصلاحات اخیر درباره کاهش سقف اجرایی آن می‌تواند تعادل موجود در این سازوکار حمایتی را بر هم زند. مسئله اصلی اینجاست که به‌جای رفع ریشه‌ای مشکلات مربوط به نحوه وصول و اجرای مهریه، سیاست‌گذاری‌ها به سمت محدودسازی آن رفته و همین امر می‌تواند کارایی نظام حمایتی خانواده را تضعیف کرده و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

نرجس بختیارخلج، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تصویب طرح کاهش سقف اجرایی مهریه در مجلس شورای اسلامی، نسبت به پیامدهای اجتماعی، حقوقی و اقتصادی این مصوبه هشدار داد.

وی با اشاره به ساختار حقوقی موجود در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران تصریح کرد: نظام حمایت مالی از زنان بر ارکانی همچون مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و نحله استوار است. تضعیف یا محدود کردن هر یک از این ابزارها بدون بازنگری در دیگر اجزا، مانند خارج کردن یک چرخ‌دنده از یک سامانه به‌هم‌پیوسته است و می‌تواند کل سازوکار حمایت حقوقی از زنان و خانواده را دچار اختلال کند.

وی با بیان اینکه تعیین مهریه‌های سنگین نشانه ضعف در ساختار حقوقی خانواده است و نه یک انتخاب فرهنگی، افزود: نظام حقوقی خانواده باید مجموعه‌ای هماهنگ و مکمل از حقوق مالی، اقتصادی و اجتماعی باشد تا بتواند امنیت و عدالت را برای اعضای خانواده تضمین کند. در صورتی که هر یک از بخش‌ها ناقص باشد، سایر قوانین نیز کارایی لازم را نخواهند داشت.

این مدرس دانشگاه با تأکید بر نقش مستقیم و غیرمستقیم زنان در اقتصاد خانواده افزود: زنان از طریق هزینه‌کرد درآمد برای خانواده، مشارکت در تولید ثروت خانوادگی و همچنین چشم‌پوشی از بسیاری از حقوق مالیِ خود، نقش مهمی در پایداری اقتصادی خانواده دارند. با این حال، سازوکار مشخص و دقیقی برای ثبت، تضمین یا جبران این مشارکت‌ها وجود ندارد. در چنین وضعیتی، کاهش ضمانت اجرای مهریه بدون پیش‌بینی جایگزین‌های حمایتی، می‌تواند زمینه‌ساز بی‌عدالتی ساختاری و افزایش نابرابری حقوقی شود.

بختیارخلج ادامه داد: مشکل اصلی در حوزه مهریه، نه اصل مهریه بلکه «ضعف سازوکارهای وصول»، «نبود نظام تقسیط عادلانه»، «فقدان شفافیت مالی» و «کمبود آگاهی حقوقی زوجین» است. علاوه بر این، اگر سیاست‌گذاری بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و فرهنگی انجام شود، حمایت یک‌جانبه می‌تواند به کاهش رغبت به ازدواج در جامعه منجر شود. وی با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی، تأکید کرد که فرهنگ‌سازی در حوزه حقوق و مسئولیت‌های زوجین باید به گونه‌ای باشد که رضایت متقابل در روابط مالی و غیرمالی تقویت شود.

مشاور وزیر با انتقاد از رویکردهای شتاب‌زده در تغییر قوانین خانواده، پیشنهاد کرد: برای اصلاح مؤثر و پایدار حقوق مالی خانواده «کارگروه تخصصی اصلاح حقوق مالی خانواده» با حضور فقها، حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و فعالان حوزه زنان تشکیل شود تا تصمیمات مبتنی بر داده‌های میدانی و تحلیل علمی اتخاذ گردد.

وی تأکید کرد: تصویب طرح‌هایی مانند سقف اجرایی مهریه، بدون بررسی دقیق و بدون اصلاح سایر ارکان حقوقی، می‌تواند پیامدهایی همچون افزایش تنش‌های خانوادگی، گسترش خشونت اقتصادی، دشوارتر شدن دسترسی برخی زنان به حقوق مالی و تضعیف عدالت خانوادگی را به دنبال داشته باشد.

کد خبر 6678418
مینا یاری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محقق IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      8 2
      پاسخ
      دست از این حرفها بردارید. دیگه هیچ جوانی حاضر نیست از ترس سکه ازدواج کنه. تورم. تورم. دیگه خانواده ای نمانده
      • US ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        1 11
        مگه تورم تقصیر خانماس؟ مهریه در برابر حق طلاقه.بعدم اینکه برخی جوونا ازدواج نمی کنن به خاطر راحت طلبی بی مسئولیتی بیکاری بی پولی و خونه نداشتنه. وگرنه همه آقایون از اول بستن رو اینکه مهریه ندن. اگر هم زنشون رو اذیت نکنن خانم که طلب مهریه نمی‌کنه
      • IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        9 0
        مرد هم مقصر تورم نیست .چرا باید مرد روزی قولی داده باشه که اندازه جیبش بوده ولی الان فرسنگ ها با جیبش فاصله پیدا کرده باشه و بخاطر چیزی که در اون مقصر نبوده زندان بیوفته ؟ مگه زنی که تمکین نکنه رو به زندان میفرستن که مردی که طلاق نده باید بره زندان ؟
      • IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        9 0
        چرا توقع و زیاده خواهی زنان از جیب ملت برود همان اول مهریه تان را بگیرید نه اینکه بعد از زندان مردم پول بدهند به آن خانم تا آن مرد آزاد شود(وقتی طرف آه در بساط ندارد و ۲۰۰۰ سکه مهر می کند یعنی آن زن نمی فهمد که آن صداق نیست)
    • بهنام IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      11 1
      پاسخ
      چرا وقتی از بانوان حمایت می کنید حرفی از ((قانون حق حبس )) نمی زنید؟ در اسلام در اصل حساب کنی اصلا باید مهریه پرداخت بشه . تازه 14 تا سکه هم زیاده ولی باز قانون خوبیه . پس این همه دختری که با هدف مهریه گرفتن عقد می کنن و قبل عروسی طلاق می گیرن چی؟
      • US ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        3 10
        ببخشید منظورتون از این همه چیه؟ آمار دارید؟ پس این همه زنی که شوهر بی مسئولیت معتاد دارن یا دارن کتک میخورن و نمیتونن جدا شن چون حق طلاق ندارن چی؟ این همه زنی که ۷-۸ساله تو دادگاه می‌دون و مرد نمیاد طلاق بده و خودش رفته با یه زن دیگه چی؟
      • IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        5 0
        تو ازدواج زن ها میتونن حق طلاق بگیرن بعدش بیشتر یا خیلی از شوهر ها که معتاد نیستن درضمن یکی از مشکل های اصلی اینه که برخی از زن ها خودشون بد هستن و شوهرهاشون رو اذیت میکنن و مظلوم نمایی میکنن
      • ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        0 5
        اولا که می تونن بگیرن واسه کساییه که تازه میخوان ازدواج کنن نه کسی که الان درگیره و نمی تونه جدا بشه... دوما خیلی ها قبول نمی کنن حق طلاق بدن
    • محقق IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      12 0
      پاسخ
      عزیزم برید اجرای احکام،،تا زنان رو ببنید چگونه صف کشیدن برای حکم سکه اگر مردی معتاد باشه هیچ تکلیف در قبال. همسر نداشته باشه. از کجا سکه بیاره. وضع طوری شده که قانون مهریه شده دزدی سره گردنه،،،،سکه هفته ای ده میلیون میره روقیمتش. خدا به داد این خانواده ها برسه. فقط خدا. ،مهریه طبق تحقیقات ضامن هیچ خوشبختی نیست،،،۱۴ میشه نزدیک دومیلیارد،،،،شده کاسبی،،،برید گزارش تهیه کنید،مهریه ضامن خوشبختی ،نیست. ،،
    • خدیجه IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      8 0
      پاسخ
      سلام هیچوقت با مهریه نمیتوان آینده یک زندگی را تضمین کرد هیچ مقدارمهریه هیچ مردی را پابند زندگی نمیکند زنان با تحصیل و کار در جامعه آینده ی خود را میسازند .مهریه هدیه ای است از طرف مرد به زن نه پابند و غل و زنجیر برای مرد.چرا اینقدر داد از حق زن و مرد می کنید به داد خانواده برسید که از هم پاشیده شده است و زن و مرد منتظر آتو گرفتن از همدیگر هستند به همین دلایل است که آمار ازدواج پایین آمده و دختر و پسر از ازدواج وتعهد و تاهل میترسند.
    • تغییر هدیه به زندان IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      6 2
      پاسخ
      14 سکه خیلی زیاده ... !؟ کل خون یک آدم 1 میلیارد و خورده ای هست ... !؟ مهریه "فقط هدیه" بود تبدیلش کردین به زندان و ... واسه مهریه همون هدیه طلا سر سفره عقد کافی بود...
    • حسین IR ۰۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      5 0
      پاسخ
      حرکت مهریه با تورم جهانی و کاهش ارزش پول ملی هیچ سنخیتی با درآمد مرد و تعهد مرد نسبت به مهریه ندارد وقتی در طول شش ماه پنج برابر رشد می‌کند.رشد ما معقول و فاصله چندین برابری با کل دارایی مرد ،تخیلی و غیر قابل پرداخت است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها