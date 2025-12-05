به گزارش خبرنگار مهر، امروز کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در محل استانداری تهران تشکیل جلسه می‌دهد، تا درباره وضعیت فعلی آلودگی هوای پایتخت و تصمیم‌گیری درباره تعطیلی یا دورکاری ادارات و مدارس بحث و بررسی کند.

براساس داده‌های زنده، شاخص کیفیت هوا در تهران هم‌اکنون ۱۵۳ گزارش شده است، سطحی که در طبقه «ناسالم» قرار می‌گیرد.

آلاینده اصلی استان تهران ذرات معلق ریز (PM2.5) است و غلظت کنونی آن تقریباً ۵۸ میکروگرم بر متر مکعب اعلام شده و این میزان بیش از ۱۰ برابر استاندارد سالانه توصیه‌شده جهانی است.

یک کارشناس محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی آلودگی و تجربه‌های اخیر، چند سناریوی محتمل برای تصمیم امروز کارگروه مطرح است، سناریوی اول احتمال دورکاری ادارات و آموزش مجازی مدارس در صورتی است، که شاخص تا ساعات بعدی نیز در محدوده «ناسالم» باقی بماند، تصمیم به دورکاری برای حفاظت از سلامت کارکنان و دانش‌آموزان محتمل است.

وی گفت: احتمال دورکاری کامل یا جزئی به‌ویژه برای گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران همان‌طور که در بحران‌های آلودگی پیشین، تعطیلی مدارس و کاهش فعالیت ادارات اعمال شده است.

این کارشناس گفت: اگر پیش‌بینی هوا یا شاخص تغییر یابد و پیش بینی وزش باد یا بارش داشته باشیم، کارگروه ممکن است صرفاً هشدار بدهد و از تعطیلی خودداری کند، ولی با شرایط فعلی، گزینه تعطیلی یا دورکاری در صدر تصمیمات است.

با توجه به شاخص بالای آلودگی و تشکیل جلسه امروز کارگروه اضطرار، ایجاد امکان دورکاری یا تعطیلی ادارات و مدارس در تهران، حتی برای چند روز دور از انتظار نیست.

تصمیم نهایی اما بستگی به روند پایش آلودگی در ساعات آینده و گزارش کارگروه دارد.