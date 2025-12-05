  1. استانها
کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران امروز برگزار می‌شود

کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران امروز برگزار می‌شود

تهران- جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران امروز در استانداری تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در محل استانداری تهران تشکیل جلسه می‌دهد، تا درباره وضعیت فعلی آلودگی هوای پایتخت و تصمیم‌گیری درباره تعطیلی یا دورکاری ادارات و مدارس بحث و بررسی کند.

براساس داده‌های زنده، شاخص کیفیت هوا در تهران هم‌اکنون ۱۵۳ گزارش شده است، سطحی که در طبقه «ناسالم» قرار می‌گیرد.

آلاینده اصلی استان تهران ذرات معلق ریز (PM2.5) است و غلظت کنونی آن تقریباً ۵۸ میکروگرم بر متر مکعب اعلام شده و این میزان بیش از ۱۰ برابر استاندارد سالانه توصیه‌شده جهانی است.

یک کارشناس محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی آلودگی و تجربه‌های اخیر، چند سناریوی محتمل برای تصمیم امروز کارگروه مطرح است، سناریوی اول احتمال دورکاری ادارات و آموزش مجازی مدارس در صورتی است، که شاخص تا ساعات بعدی نیز در محدوده «ناسالم» باقی بماند، تصمیم به دورکاری برای حفاظت از سلامت کارکنان و دانش‌آموزان محتمل است.

وی گفت: احتمال دورکاری کامل یا جزئی به‌ویژه برای گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران همان‌طور که در بحران‌های آلودگی پیشین، تعطیلی مدارس و کاهش فعالیت ادارات اعمال شده است.

این کارشناس گفت: اگر پیش‌بینی هوا یا شاخص تغییر یابد و پیش بینی وزش باد یا بارش داشته باشیم، کارگروه ممکن است صرفاً هشدار بدهد و از تعطیلی خودداری کند، ولی با شرایط فعلی، گزینه تعطیلی یا دورکاری در صدر تصمیمات است.

با توجه به شاخص بالای آلودگی و تشکیل جلسه امروز کارگروه اضطرار، ایجاد امکان دورکاری یا تعطیلی ادارات و مدارس در تهران، حتی برای چند روز دور از انتظار نیست.

تصمیم نهایی اما بستگی به روند پایش آلودگی در ساعات آینده و گزارش کارگروه دارد.

    • محمود IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      29 4
      پاسخ
      تعطیلش کنید
    • آسمان IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      15 7
      پاسخ
      خواهشا دورکاری رو منوط به نظر مدیران مربوطه نکنید. مدیران مربوطه شرکت ما که زیرمجموعه یه وزارتخانه هم هست، با دورکاری اکثریت موافقت نمی کنند. تازه یه سری از مادران با فرزند زیر ۶ سال هم چون بقیه همکارها اومده بودن، اونا هم اومدن سر کار!
    • علی IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      21 0
      پاسخ
      آنفولانزا بیداد میکنه هزینه دارو و ویزیت هم بسیار بالا
    • IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      17 0
      پاسخ
      سلام وقت به خیر لطفا جلسه کارگروه اضطراری وضعیت آلودگی هوا تهران صبح تشکیل جلسه دهند همه دانشجوها از شهرهای دیگه راه می‌گفتند میرند تهران تازه نتیجه جلسه اعلام میشه
    • محسن IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      6 22
      پاسخ
      شده مملکت همش تعطیل! این تعطیلات به ضرر جامعه هست توی این اقتصاد داغون واقعاً ما باید شبانه روز کار کنیم تا کشورمان از قطار توسعه کمتر عقب بیافته متأسفانه کارمندان و دانش آموزان با این تعطیلات خوشحال هم میشود جای تأسف...
      • IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        4 1
        شما برو کار کن مگو چیست کار
    • امیرعلی بیات IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      13 1
      پاسخ
      بابا فردا تهرانو جون هر کی دوست داری تعطیل کن
    • IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      3 0
      پاسخ
      کاش امتحانات هم تعطیل شه
    • علیرضا IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      2 1
      پاسخ
      نتیجه کارگروه از حالا معلوم است تعطیلی کلیه مراکز اموزشی به مدت دو یا سه روز دریع از یک اقدام موثر وبلند مدت این چرخه نامطلوب تعطیل کردن تا چند سال دیگر قرار است ادامه پیدا کند ودر ضمن چند کشور در جهان این نسخه را برای مقابله با الودگی هوا تجویز می کنند
    • فرشته ارجمند US ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      2 0
      پاسخ
      چرا یک دفعه چند روز تعطیل نمی‌کنید هر شب باید منتظر باشیم تا اعلام بشه
    • IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 0
      پاسخ
      تو رو خدا ملارد وتعطیل کنید فقط ابتدایی رو بچه ام مریضه ضعیفه
    • الهه IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      مگه دانشجو انسان نیست که باید توی این هوای آلوده بره دانشگاه مگه دانشجو دودشش داره که بتونه با ریه هاش این دود رو تنفس کنه الان وضعیت هوا قرمزه یعنی خطرناک برای همه گروه‌ها نه فقط گروه های حساس برای سلامت جامعه باید امروز تعطیل میشد پس چرا امروز همه جا بازه این چه وضعیه پس توی اون کارگروه چی میگن که امروز همه جا بازه توی این هوا چه انتظاری از دانش آموزان و دانشجویان دارن که درس بخونن و بفهمن علاوه بر اساتید و معلمان، بعضی از دانش آموزان و دانشجویان هم جزو گروه های حساس هستن

