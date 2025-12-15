به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان، در گفتگویی، با رد برخی انتقادات درباره تصمیمگیریهای فردی در موضوع تعطیلیها بهدلیل آلودگی هوا، گفت: تصمیمات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا کاملاً در چارچوب قانون و بر اساس جمعبندی نظرات کارشناسی اعضا اتخاذ میشود.
وی با بیان اینکه اعضای کارگروه طبق قانون مشخص هستند، افزود: نظر سازمان هواشناسی که باید از قبل وضعیت جوی را اعلام کند، مبنای اولیه بررسیهاست و در کنار آن، نماینده دانشگاههای علوم پزشکی تهران که در حال حاضر معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است، دیدگاههای تخصصی حوزه سلامت را ارائه میکند.
استاندار تهران ادامه داد: سایر دستگاههای عضو نیز نظرات خود را مطرح میکنند و بنا نیست نظر یک دستگاه خاص غالب شود یا تصمیمی خارج از ضوابط گرفته شود، همه دیدگاهها شنیده و در نهایت طبق قوانین و آئیننامهها جمعبندی میشود.
معتمدیان تأکید کرد: اعلام تعطیلیها و زمان اطلاعرسانی نیز بر اساس همین فرایند قانونی انجام میشود و تصمیم نهایی توسط رئیس کارگروه یا از سوی دبیر کارگروه اعلام خواهد شد.
نظر شما