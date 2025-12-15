برخورد قاطع استانداری تهران با استنکاف از اجرای دورکاری در شهرستان ها

به گزارش خبرنگار مهر، علی رزازی ظهر دوشنبه در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص عدم اجرای مصوبه دورکاری در برخی شهرستانهای استان تهران گفت: با استنکاف در خصوص اجرای مصوبه دورکاری ادارات در شهرستانهای استان تهران برخورد میکنیم.
سخنگوی استانداری تهران با اشاره به مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا، بر لزوم اجرای کامل دورکاری برای کارکنان دارای فرزند دانشآموز تأکید کرد.
وی اظهار داشت: در قانون و متن مصوبه به صراحت آمده که در شرایط آلودگی، مادرانی که فرزند مدرسهای دارند و به طور کلی والدین دارای فرزندان دانشآموز، باید از دورکاری استفاده کنند. این موضوع در شرایط عادی نیز اعلام شده، اما در وضعیت فعلی آلودگی هوا، نظارتهای جدیدی به ویژه در شهرستانهای استان تهران اعمال شده است.
رزازی افزود: گزارشهایی از عدم اجرای کامل مصوبه در برخی شهرستانها دریافت شده و گفت: این امر نشاندهنده ضرورت تمکین همه دستگاهها از مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران است. بازرسیهای استانداری آغاز شده و با هر مدیری که از اجرای مصوبه استنکاف ورزد، برخورد قانونی خواهد شد.
سخنگوی استانداری تأکید کرد: مصوبات کارگروه لازمالاجرا است و همه دستگاهها، حتی در شهرستانها، زیر نظر فرمانداران مکلف به اجرای آن هستند.
او افزود: ساعت کاری جدید برای ادارات اعلام شده و باید به طور کامل اجرا شود. مجموعه بازرسی استانداری بر این موضوع نظارت دقیق دارد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تهران و شهرستانهای اطراف آن در روزهای اخیر با تداوم وضعیت آلودگی هوا مواجه بودهاند و کارگروه اضطرار تصمیماتی از جمله دورکاری کارکنان و تغییر ساعت اداری را برای کاهش تردد و حفاظت از سلامت شهروندان اتخاذ کرده است، اما در روز پنجشنبه ۱۳ آذرماه به عنوان هفته اول اجرای دورکاری بررسیهای خبرنگار مهر از فعالیت حضوری ادارات شهرستانهای ورامین و پیشوا داشت.
مقامات استان بر همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی برای اجرای این مصوبات تأکید دارند.
