  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

«عزیز» به «کافه مستند» می‌آید

«عزیز» به «کافه مستند» می‌آید

مستند «عزیز»، به کارگردانی مهدیه سادات محور برای اولین بار از تلویزیون و در برنامه «کافه مستند» به نمایش درمی‌آید. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، قسمت ۲۳ برنامه «کافه مستند» برای اولین بار مستند «عزیز»، محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج، به کارگردانی مهدیه سادات محور را به نمایش می‌گذارد.

پس از نمایش این اثر که برنده جایزه بهترین فیلم مستند شانزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» شده است، محسن یزدی به عنوان مجری، با کارگردان اثر درباره «زنان و سینمای مستند» گفتگو می‌کند. سعید سبحانی به عنوان منتقد نیز در این برنامه حضور دارد.

بدین ترتیب این قسمت جمعه ۱۴ آذر ساعت ۲۳ از شبکه افق پخش می‌شود و تکرار آن روز بعد شنبه ساعت ۱۴ است.

مستند «عزیز»، روایت پیرزنی ۶۷ ساله است که خانه نیمه مخروبش را آب گرفته و این ماجرا در حالی اتفاق افتاده که او سه بیمار در خانه دارد و عزیز باید یک تنه، تمام سختی‌ها و مشکلات این خانواده را به دوش کشد.

مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «اولین تجربه با علیرضا زرین‌دست» و اخبار مستند در هفت روز اخیر با اجرای نرگس مهراجی بخش‌های بعدی برنامه را تشکیل می‌دهند.

فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیه‌کنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۲۳ روی آنتن می‌رود و تکرار آن شنبه ساعت ۱۴ است.

کد خبر 6678432
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها