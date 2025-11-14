«بازگشت گمورا» به «کافه مستند» رسید؛ گفتگوی رزاق کریمی با حسن روحانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، فصل دوم برنامه «کافه مستند» به قسمت بیستم رسیده و قرار است در این قسمت مستند «بازگشت گمورا» محصول سازمان هنری رسانهای اوج به کارگردانی محمدجواد رئیسی به نمایش درآید.
این اثر جمعه ۲۳ آبان ساعت ۱۵ با محدودیت سنی روی آنتن شبکه افق میرود و پس از آن محسن یزدی به عنوان مجری با کارگردان اثر و همچنین حسین شمقدری مستندساز به گفتگو مینشیند.
مستند «بازگشت گمورا» به بررسی سیر تحول زیست جنسی در غرب و طرفداران آن و معضلات اخلاقی ناشی از این سیر میپردازد.
مسترکلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «مصاحبه با حسن روحانی» و اخبار مستند در هفت روز اخیر با اجرای نرگس مهراجی بخشهای بعدی برنامه را تشکیل میدهند.
فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیهکنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۱۵ روی آنتن میرود و تکرار آن سهشنبه شب ساعت ۲۱ است.
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