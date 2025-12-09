  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹

«کافه مستند» همزمان با جشنواره «سینماحقیقت» روی آنتن می‌رود

«کافه مستند» همزمان با جشنواره «سینماحقیقت» روی آنتن می‌رود

برنامه «کافه مستند» در ایام برگزاری نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» از شبکه افق پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، همزمان با برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، برنامه «کافه مستند» از جمعه ۲۱ آذر روی آنتن شبکه افق می‌رود.

بدین ترتیب «کافه مستند» روز جمعه ۲۱ آذر ساعت ۲۳ پخش می‌شود و پس از آن از شنبه تا سه شنبه برابر با ۲۲ تا ۲۵ آذر ساعت ۱۸ میزبان علاقه‌مندان به سینمای مستند در شبکه افق است.

در این برنامه و هر شب محسن یزدی به عنوان مجری با مهدی انصاری به عنوان منتقد ثابت درباره آثار حاضر در جشنواره صحبت می‌کنند. گفتگو با مستندسازان و عوامل آثار، بخش خبر شامل گزارشی از کارگاه‌ها، اتفاقات ویژه، بخش دانشجویی و بین‌الملل، آیتم مصاحبه اختصاصی ۲ دقیقه‌ای شامل گفتگو با مهمان‌های خارجی و ویژه و آیتم مستند با روایتی متفاوت و مستندگون از جشنواره «سینماحقیقت» بخش‌های مختلف این برنامه را تشکیل می‌دهند.

فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیه‌کنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که به صورت ثابت هر جمعه روی آنتن شبکه افق می‌رود.

کد خبر 6683097
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها