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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

بررسی دلیل شکل‌گیری فساد اقتصادی در «کافه مستند»

بررسی دلیل شکل‌گیری فساد اقتصادی در «کافه مستند»

قسمت نوزدهم از فصل دوم برنامه «کافه مستند» روی آنتن شبکه افق می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، قسمت نوزدهم از فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، امروز جمعه ۲ آبان ساعت ۱۵ از شبکه افق روی آنتن می‌رود.

این قسمت به نمایش مستند «ف- الف» محصول مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی ساخته فرشاد اکتسابی اختصاص دارد و موضوع آن کنکاش درباره عواملی است که در یک جامعه منجر به شکل‌گیری فساد اقتصادی می‌شود. در این مستند این موضوع از زاویه‌های اجتماعی، جامعه‌شناسی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی بررسی می‌شود.

مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «قوانین سر ضبط» و اخبار مستند در هفت روز اخیر با اجرای نرگس مهراجی بخش‌های بعدی برنامه را تشکیل می‌دهند.

فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیه‌کنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۱۵ روی آنتن می‌رود و تکرار آن سه‌شنبه شب ساعت ۲۱ است.

کد مطلب 6632543

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