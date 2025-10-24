به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، قسمت نوزدهم از فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، امروز جمعه ۲ آبان ساعت ۱۵ از شبکه افق روی آنتن می‌رود.

این قسمت به نمایش مستند «ف- الف» محصول مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی ساخته فرشاد اکتسابی اختصاص دارد و موضوع آن کنکاش درباره عواملی است که در یک جامعه منجر به شکل‌گیری فساد اقتصادی می‌شود. در این مستند این موضوع از زاویه‌های اجتماعی، جامعه‌شناسی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی بررسی می‌شود.

مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «قوانین سر ضبط» و اخبار مستند در هفت روز اخیر با اجرای نرگس مهراجی بخش‌های بعدی برنامه را تشکیل می‌دهند.

فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیه‌کنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۱۵ روی آنتن می‌رود و تکرار آن سه‌شنبه شب ساعت ۲۱ است.