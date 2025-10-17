به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی که به قسمت هجدهم رسیده است امروز جمعه ۲۵ مهر ساعت ۱۵ در شبکه افق میزبان جواد خیابانی می‌شود.

این قسمت به نمایش مستند «مسابقه قرن» به نویسندگی و کارگردانی جواد خیابانی اختصاص دارد که نگاهی ویژه به بازی ایران - آمریکا در جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ فرانسه دارد. این مستند تولید مشترک موسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی و گروه فرهنگ، تاریخ و هنر شبکه یک سیما است.

مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «شیوه انتخاب عوامل تولید» و اخبار مستند در هفت روز اخیر با اجرای نرگس مهراجی بخش‌های بعدی برنامه را تشکیل می‌دهند.

فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیه‌کنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۱۵ روی آنتن می‌رود و تکرار آن سه‌شنبه شب ساعت ۲۱ است.