  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶

جواد خیابانی با «مسابقه قرن» به «کافه مستند» می‌آید

جواد خیابانی با «مسابقه قرن» به «کافه مستند» می‌آید

قسمت هجدهم از فصل دوم برنامه «کافه مستند» به نمایش مستند «مسابقه قرن» با حضور جواد خیابانی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی که به قسمت هجدهم رسیده است امروز جمعه ۲۵ مهر ساعت ۱۵ در شبکه افق میزبان جواد خیابانی می‌شود.

این قسمت به نمایش مستند «مسابقه قرن» به نویسندگی و کارگردانی جواد خیابانی اختصاص دارد که نگاهی ویژه به بازی ایران - آمریکا در جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ فرانسه دارد. این مستند تولید مشترک موسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی و گروه فرهنگ، تاریخ و هنر شبکه یک سیما است.

مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «شیوه انتخاب عوامل تولید» و اخبار مستند در هفت روز اخیر با اجرای نرگس مهراجی بخش‌های بعدی برنامه را تشکیل می‌دهند.

فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیه‌کنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۱۵ روی آنتن می‌رود و تکرار آن سه‌شنبه شب ساعت ۲۱ است.

کد خبر 6625038
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها