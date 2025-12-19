  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

«سلاح نفت» به «کافه مستند» رسید/ رزاق کریمی از کیارستمی می‌گوید

بیست و نهمین قسمت از برنامه «کافه مستند» به نمایش مستند «سلاح نفت» به کارگردانی محمد هادی نعمتی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، فصل دوم برنامه «کافه مستند» به قسمت بیست و نهم رسیده و قرار است در این قسمت مستند «سلاح نفت»، تولید خانه مستند، به کارگردانی محمد هادی نعمتی به نمایش درآید.

بدین ترتیب این اثر جمعه ۲۸ آذر ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه افق می‌رود و پس از آن محسن یزدی به عنوان مجری با کارگردان اثر به گفتگو می‌نشیند.

مستند «سلاح نفت» به بازخوانی روایت اتحاد کشورهای عربی در سال ۱۹۷۳ و تصمیم تاریخی آنان برای اعمال تحریم نفتی علیه غرب می‌پردازد.

مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «کیارستمی و خاطراتی برای تمام فصول» و اخبار مستند در هفت روز اخیر با اجرای نرگس مهراجی بخش‌های بعدی برنامه را تشکیل می‌دهند.

فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیه‌کنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۲۳ روی آنتن می‌رود و تکرار آن شنبه ساعت ۱۴ است.

کد خبر 6694559
فریبرز دارایی

