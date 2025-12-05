سمیه جعفری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با عبور سامانه بارشی، جو استان به حالت پایدار رسیده و پیش‌بینی می‌شود این آرامش تا سه روز آینده ادامه یابد.

وی افزود: از روز دوشنبه تا پایان هفته آینده، شرایط برای افزایش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده در برخی مناطق فراهم می‌شود.

به گفته جعفری، صبح امروز خنک‌ترین نقاط استان انبارالوم با دو درجه و اینچه‌برون با سه درجه سلسیوس ثبت شده است.

وی افزود: دمای حداقل در گرگان نیز سه درجه گزارش شد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای امروز این شهر به ۱۷ درجه برسد.

طبق اعلام هواشناسی، آق‌قلا با ۱۹ درجه گرم‌ترین نقطه استان طی روز گذشته بوده است.