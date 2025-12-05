  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

آرامش ۷۲ ساعته در هوای گلستان؛ بارش‌های خفیف از دوشنبه آغاز می‌شود

آرامش ۷۲ ساعته در هوای گلستان؛ بارش‌های خفیف از دوشنبه آغاز می‌شود

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به خروج سامانه بارشی از استان گفت: هوای گلستان تا ۷۲ ساعت آینده آرام و پایدار خواهد بود.

سمیه جعفری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با عبور سامانه بارشی، جو استان به حالت پایدار رسیده و پیش‌بینی می‌شود این آرامش تا سه روز آینده ادامه یابد.

وی افزود: از روز دوشنبه تا پایان هفته آینده، شرایط برای افزایش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده در برخی مناطق فراهم می‌شود.

به گفته جعفری، صبح امروز خنک‌ترین نقاط استان انبارالوم با دو درجه و اینچه‌برون با سه درجه سلسیوس ثبت شده است.

وی افزود: دمای حداقل در گرگان نیز سه درجه گزارش شد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای امروز این شهر به ۱۷ درجه برسد.

طبق اعلام هواشناسی، آق‌قلا با ۱۹ درجه گرم‌ترین نقطه استان طی روز گذشته بوده است.

کد خبر 6678433

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها