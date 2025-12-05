آغاز «پویش حالت پرواز» در فارس؛ حرکتی ۳۰ روزه تا اعتکاف برای اوج معنوی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز پویش «حالت پرواز» خبر داد و گفت: ممکن است این سوال برای مخاطبان پیش بیاید که چرا عنوان این پویش «حالت پرواز» انتخاب شده است؛ در حالی که این واژه معمولاً به تلفن همراه و قطع ارتباط زمینی اشاره دارد. اما دقیقاً همین ایهام، جذابیت این عنوان را شکل داده است.

وی ادامه داد: هنگامی که در هواپیما می‌نشینیم، پیش از پرواز از ما خواسته می‌شود تلفن همراه خود را در حالت پرواز قرار دهیم، یعنی ارتباط زمینی‌مان را قطع کنیم، چون می‌خواهیم به سمت آسمان برویم. اعتکاف نیز چنین حال و هوایی دارد؛ پروازی معنوی به سوی خداوند.

حجت‌الاسلام ولدان با بیان اینکه اعتکاف را می‌توان یک اردو و فناوری ارتباطی بین فرش تا عرش دانست، افزود: برای اینکه بتوانیم در این مسیر حرکت کنیم، لازم است خود را مرحله‌به‌مرحله آماده کنیم. به همین منظور، سی آیه از قرآن کریم در قالب طرح «زندگی با آیه‌ها» انتخاب شده‌اند که فایل آنها در پیوست قرار داده خواهد شد تا شرکت‌کنندگان بتوانند از ۱۳ آذر تا ۱۳ دی‌ماه، هر روز یک آیه را مرور و حفظ کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس تصریح کرد: هر فردی که موفق شود آیات را حفظ کند، امتیاز بیشتری کسب خواهد کرد و آماده‌تر به استقبال روزهای اعتکاف خواهد رفت. امسال روز نخست اعتکاف مصادف است با سیزدهم دی‌ماه، که همزمان با میلاد امیرالمؤمنین (ع) و سالروز شهادت سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی است؛ تقارنی زیبا و معنوی.

به گفته حجت‌الاسلام ولدان، فینال این پویش در روز اعتکاف برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان طی سه روز اعتکاف، آیات مرور شده را با جان و دل خود لمس خواهند کرد؛ زیرا سی روز پیش از آن، هر روز با یکی از آیات قرآن زیسته‌اند و آن را در جان خود نشانده‌اند.

وی افزود: نام این برنامه «پویش حالت پرواز» انتخاب شده زیرا هدف آن دستیابی به حس اوج و عروج معنوی به سوی خداست. این پویش دارای جوایز ارزنده‌ای از جمله هشت کمک‌هزینه سفر زیارتی به مشهد مقدس، سه کمک‌هزینه سفر زیارتی کربلا و پنج انگشتر تبرکی مقام معظم رهبری است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس از هم‌میهنان و هم‌استانی‌ها درخواست کرد تا با حضور قلبی و عملی خود در این پویش، قدمی در مسیر حرکت به سوی خدا بردارند و به معنای واقعی وارد «حالت پرواز» شوند.

لازم به ذکر است؛ پویش «حالت پرواز» به عنوان یک طرح فرهنگی و قرآنی جدید، با هدف ایجاد یک بستر آماده‌سازی روحی و معنوی برای ورود شرکت‌کنندگان به آئین معنوی اعتکاف معرفی شده است.

این برنامه ۳۰ روزه، مسیری تدریجی و ساختاریافته را برای تقویت ارتباط قلبی با کلام وحی فراهم می‌آورد؛ مسیری که در آن هر روز یک گام برداشته می‌شود تا در روزهای اعتکاف، ارتباط قلبی و روحی به سوی خداوند به بهترین شکل ممکن رقم بخورد.

این طرح با الهام از مفهوم قطع ارتباطات غیرضروری زمینی برای پرواز به سوی آسمان، از کاربران می‌خواهد که ارتباط روزانه خود را با ۳۰ آیه منتخب قرآن کریم تنظیم کنند.

این آمادگی پیش‌هنگام، تضمین می‌کند که زائران معتکف، با کوله‌باری از معانی قرآنی وارد اماکن مقدس شوند و از این فرصت گرانبها برای عروج و ارتباط عمیق‌تر با مبدأ هستی نهایت بهره را ببرند.

همچنین از پوستر پویش «حالت پرواز» از سری مجموعه‌های نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در نشست هم‌اندیشی برگزارکنندگان مراسم معنوی اعتکاف در شیراز رونمایی شد.