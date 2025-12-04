به گزارش خبرنگار مهر، مظفر تیموری بعد از ظهر پنجشنبهدر حاشیه افتتاح نمایشگاه کتاب کرمانشاه، برگزاری پانزدهمین نمایشگاه استانی کتاب را یک رخداد مهم و اثرگذار در فضای فرهنگی استان عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه پس از هشت سال وقفه، با تلاش دستگاههای مختلف و پیگیریهای مستمر در سطح ملی دوباره به کرمانشاه بازگشته است.
وی افزود: در دیدار اخیر با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یکی از نخستین مطالبات استان، احیای این نمایشگاه بود و خوشبختانه امروز شاهد تحقق این خواسته هستیم.
تیموری با اشاره به حضور گسترده ناشران در این دوره گفت: نمایشگاه امسال با مشارکت حدود ۳۲۰ ناشر از سراسر کشور و نزدیک به ۳۰ ناشر و کتابفروش بومی آغاز به کار کرده و تنوع کمنظیری از آثار در حوزههای مختلف را پیشروی علاقهمندان قرار داده است.
وی نمایشگاه کتاب را «بهار کتاب» توصیف کرد و اظهار داشت: کتاب تنها یک کالای فرهنگی نیست؛ هویت، حافظه و میراث فکری مردم در متن کتابها نهفته است. این نمایشگاه فرصتی فراهم کرده تا شهروندان به آثاری دسترسی پیدا کنند که گاه تهیه آنها در طول سال ممکن نبود و اکنون در یک فضای گسترده و پویا عرضه میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه، حالوهوای نمایشگاه را فضایی زنده و گفتوگو محور دانست و ادامه داد: در این محیط فرهنگی، مردم از نزدیک با شاعران، نویسندگان، پژوهشگران و هنرمندان روبهرو میشوند و این ارتباط چهرهبهچهره، عمق تازهای به تعاملات فرهنگی استان میبخشد.
وی ابراز امیدواری کرد که این دست برنامهها استمرار یابد و تبدیل به سنتی پایدار در کرمانشاه شود.
تداوم رویدادهای هنری و فرهنگی در استان
تیموری با اشاره به رویدادهای اخیر این ادارهکل گفت: هفته گذشته پس از سه سال، مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر استان برگزار شد و کرمانشاه میزبان گروههای نمایشی مختلف بود که خوشبختانه دو گروه نمایشی کرمانشاه نیز به مرحله کشوری راه یافتند.
وی همچنین به طرحهای آینده اشاره کرد و گفت: با تأکید استاندار، برنامهای جامع با محور هویتسازی در دستور کار قرار دارد که طی آن از چهرههای ماندگار استان در عرصههای فرهنگی، هنری، قرآنی، پژوهشی، رسانهای و ورزشی تجلیل خواهد شد. به گفته وی، تلاش میشود این آئین همزمان با مبعث پیامبر گرامی اسلام برگزار شود.
تصویب جایزه ادبی کرمانشاه؛ مطالبه دیرینه محقق شد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه یکی از اتفاقات مهم حوزه فرهنگ در ماههای اخیر را ثبت جایزه ادبی کرمانشاه در سرفصل اعتبارات وزارت ارشاد دانست و افزود: این موضوع سالها مطالبه نویسندگان و ناشران استان بود که اکنون به نتیجه رسیده است. آثار منتشرشده از سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ در سه بخش شعر، داستان و ادبیات کودک داوری میشود و به برگزیدگان تندیس، لوح افتخار و جایزه نقدی اهدا خواهد شد. بر اساس برنامهریزیها، مراسم نهایی این جایزه در اسفندماه امسال برگزار خواهد شد.
کنگره ملی خوشنویسی از میرزا کلهر تا آیتالله نجومی
تیموری از برنامهریزی برای برگزاری یک رویداد ملی در حوزه هنرهای تجسمی نیز خبر داد و گفت: موافقت وزارتخانه برای برگزاری کنگره ملی خوشنویسی از میرزا کلهر تا آیتالله نجومی اخذ شده و مقدمات اجرایی آن در حال آمادهسازی است.
وی در ادامه به یکی از مطالبات مهم فرهنگی استان اشاره کرد و افزود: با هماهنگی خانواده آیتالله نجومی و تأکید استاندار، انتقال و راهاندازی کتابخانه ارزشمند این عالم فرهیخته در محل نگارخانه مرکزی کرمانشاه در دستور کار قرار گرفته و مکان آن نیز تعیین شده است.
تیموری در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات نشان میدهد کرمانشاه بر ریل تازهای از فعالیتهای فرهنگی قرار گرفته و با حمایت دستگاهها و همراهی هنرمندان و اهالی فرهنگ، میتوان افق پررونقی برای آینده فرهنگی استان ترسیم کرد.
