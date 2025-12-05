جزئیات نخستین روز سفر «پوتین» به هند+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه صبح امروز با استقبال رسمی «نارندرا مودی» نخست وزیر هند و «دروپای مورو» رئیس جمهور این کشور وارد کاخ ریاست جمهوری هند شد.



پوتین در ابتدای این سفر، با قرار دادن تاج گل به بنای یادبود «مهاتما گاندی» رهبر سیاسی و معنوی هندی‌ها ادای احترام کرد.

نارندرا مودی، نخست وزیر هند در دیدار با پوتین گفت: دیدار با پوتین برای ما یک رویداد مهم است. دیدار با پوتین در دهلی نو موفقیت‌آمیز خواهد بود و سفر وی از اهمیت تاریخی برخوردار است.

وی همچنین تصریح کرد: هند و روسیه پیوسته در مورد وضعیت اوکراین تبادل نظر می‌کنند که نشان‌دهنده اعتماد عمیق بین دو کشور است. از برقراری فوری صلح در اوکراین حمایت می‌کنیم و باید برای دستیابی به این هدف همکاری کنیم. دیدار با پوتین در دهلی نو موفقیت‌آمیز خواهد بود و سفر وی از اهمیت تاریخی برخوردار است.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هم در این دیدار گفت: از نخست وزیر هند به خاطر دعوت به هند قدردانی می‌کنم. گفتگوی ما دوستانه و مفید بود و درباره تحولات اوکراین صحبت کردیم. ما نخست وزیر هند را از اقدامات روسیه و آمریکا در مورد یک راه حل مسالمت آمیز احتمالی درباره اوکراین مطلع کردیم و از او به خاطر تلاش‌هایشان برای حل مسئله اوکراین قدردانی می کنیم.

وی افزود: روسیه و هند روابط عمیق و دیرینه‌ای دارند. روسیه و هند اقدامات زیادی برای توسعه روابط انجام داده‌اند و فرصت‌های همکاری در حال گسترش است. روسیه و هند همکاری نظامی-فنی قابل اعتمادی دارند.

خبرنگار ریانووستی گزارش داد که مذاکرات میان پوتین و مودی در دهلی‌نو با گذشت بیش از دو ساعت به پایان رسیده است.

نخست وزیر هند در کنفرانس خبری با رئیس جمهور روسیه پس از این دیدار گفت: رهبری شایسته روسیه تحسین برانگیز است و به توسعه روابط میان دو کشور کمک کرده است. روابط میان روسیه و هند مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل است. روابط روسیه و هند همواره از تمامی آزمون های دوران، سربلند بیرون آمده است.

نارندرا مودی افزود: مسکو و دهلی در حال برداشتن گام‌هایی برای انعقاد توافق‌نامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و هند هستند. هند و روسیه مذاکرات در مورد کریدور شمال-جنوب را پیش خواهند برد. امنیت انرژی، پایه و اساس مهمی در همکاری های میان روسیه و هند است.

وی با اشاره به پرونده اوکراین هم گفت: هند از صلح بلندمدت در مناقشه اوکراین حمایت و از تمام تلاش‌ها برای یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای وضعیت اوکراین استقبال می‌کند. هند همواره آماده کمک به تلاش‌های صلح در اوکراین بوده و در آینده نیز آماده انجام این کار خواهد بود.

نخست وزیر هند تأکید کرد: روسیه و هند به همکاری‌های خود در عرصه‌های بین‌المللی ادامه خواهند داد. اطمینان داریم که روسیه و هند برای مقابله با چالش‌های جهانی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

پوتین هم در کنفرانس خبری با نخست وزیر هند گفت: از رئیس جمهور و نخست وزیر هند به خاطر استقبال گرم از هیئت روسی قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: مذاکرات میان روسیه و هند مفید و سازنده بود. در جریان مذاکرات انجام شده طیف وسیعی از مسائل مربوط به همکاری‌های چندجانبه به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت. توافقات منعقد شده بین مسکو و دهلی نو با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی بین روسیه و هند انجام شده است.

پوتین تصریح کرد: روسیه و هند بر سر برنامه همکاری های اقتصادی بین دو کشور تا سال 2030 توافق کردند. روسیه و هند می توانند حجم تجارت میان دو کشور را به مرز 100 میلیارد دلار برسانند. روسیه و هند شرکای مهمی در تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری هستند. روسیه و هند به تدریج در حال روی آوردن به ارزهای ملی در مبادلات هستند؛ سهم ارزهای ملی در حال حاضر 96 درصد است. ایجاد منطقه آزاد تجاری هند-اتحادیه اوراسیا به گسترش روابط تجاری میان هند و روسیه کمک خواهد کرد.