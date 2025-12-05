  1. استانها
واژگونی خودرو در جاده «دلوار - بوشهر» یک فوتی و ۲ مصدوم داشت

بوشهر- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو پژو پارس در جاده دلوار - بوشهر با یک جان‌باخته و ۲ مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو پژو پارس در کیلومتر ۱۲ جاده دلوار به بوشهر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ اعلام و بلافاصله تیم‌های عملیاتی پایگاه امداد و نجات گرگور - شهرستان تنگستان به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر افزود: پس از رسیدن به محل و عملیات رهاسازی و اقدامات اولیه درمانی، ۲ مصدوم این حادثه توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر انتقال داده شدند و پیکر فرد جان‌باخته به مراجع در صحنه تحویل شد.

