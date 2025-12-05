  1. استانها
فراخوان شبکه استانی کرمان برای پخش آثار هنری مرتبط با شهید سلیمانی

کرمان- شبکه استانی کرمان طی فراخوانی از عموم مردم و هنرمندان درخواست کرد تولیدات و آثار هنری خود درباره شهید حاج قاسم سلیمانی را برای پخش از این شبکه تلویزیونی ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه استانی کرمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به نزدیک شدن به سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، شبکه کرمان از عموم مردم، هنرمندان و علاقه‌مندان دعوت می‌کند تا تولیدات و آثار هنری خود درباره این فرمانده رشید اسلام را برای ما ارسال نمایند.

موضوع آثار شامل نقاشی، پوستر، تصویرسازی، شعر، دکلمه، موسیقی و سرود، فیلم کوتاه، مستند یا کلیپ و هرگونه اثر هنری و خلاقانه مرتبط با شخصیت و سیره حاج قاسم می‌باشد و آثار برگزیده از شبکه کرمان پخش خواهند شد.

مهلت ارسال آثار تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ به شماره ۰۹۱۳۳۴۲۱۵۸۶ و یا آیدی majazikerman@ در پیام رسان‌های داخلیkermanirib@ می‌باشد.

