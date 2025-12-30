  1. استانها
  2. کرمان
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

روایت دلدادگی شهدای حادثه تروریستی کرمان در «مجموعه مستند دلداده»

روایت دلدادگی شهدای حادثه تروریستی کرمان در «مجموعه مستند دلداده»

کرمان- معاونت فضای مجازی با مجموعه مستند دلداده قصه دلدادگی شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدا را روایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تهیه کننده مجموعه مستند دلداده صبح سه شنبه درباره این برنامه به خبرنگاران گفت: ملاک ما برای به تصویر کشیدن زندگی شهدای حادثه تروریستی، استخراج روایت‌هایی جذاب از دل زندگی آن‌ها بود.

وی افزود: بنابراین پس از پژوهش‌های خود به ۴ شهید حادثه که هر کدام قصه جذابی داشتند، پرداختیم و روایت زندگی آن‌ها را به تصویر کشیدیم.

وی تصریح کرد: در مجموعه اول با طی مسافتی حدوداً ۱۵۰ کیلومتری در روستای شمس آباد شهرستان رفسنجان، از شهیدی گفتیم که جواب سوالش را ۱۳ دی ماه گرفت. همچنین در مجموعه مستند دوم به سراغ شهید ۹ ساله‌ای رفتیم که جشن تکلیفش را در آسمان گرفت و حامی ۲ کودک یتیم و اهل قلم بود.

یحیی زاده، گفت: در مجموعه سوم مستند دلداده با طی مسافت ۲۳۰ کیلومتری در روستای ده وسط نرماشیر از پسرعموهای شهیدی گفتیم که خادم موکب در ایام سالگرد سردار دل‌ها بودند و از قصه چفیه گفتیم.

تهیه کننده مجموعه مستند دلداده با بیان اینکه در مجموعه چهارم این مستند نیز با طی مسافتی حدوداً ۱۸۰ کیلومتری در روستای رکن آباد شهرستان رفسنجان، از شهید رزمنده ای گفته اند که به حاج قاسم نه گفت! افزود: این مجموعه مستندها قرار است طی ایام سالگرد شهادت حاج قاسم از کانال‌های معاونت فضای مجازی صدا و سیما مرکز کرمان پخش شوند.

لازم به ذکر است کار تهیه کنندگی، کارگردانی، پژوهش، گزارشگری و همچنین تدوین این مجموعه مستند را معصومه یحیی زاده و کار تصویربرداری را ماهانی، توکلی و برجی برعهده داشتند.

کد خبر 6706961

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها