به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود میرکمالی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: برنامه زنده ویژه حماسه ۹ دی در استودیو پخش سیما، اجتماع حماسی و با شکوه مردم کرمان در ۹ دی ماه در مصلی امام علی (ع) را به طور مستقیم و زنده از شبکه استانی به تصویر میکشد تا یاد و خاطره این روز که روز بصیرت نامگذاری شده است برای همیشه در اذهان باقی بماند.
وی افزود: البته برنامههای تأمینی و کوتاه نیز در شب و روز ۹ دی از سیمای شبکه کرمان پخش خواهد شد.
وی گفت: جهت گرامیداشت حماسه ۹ دی ماه و تبیین رویدادهای آن و برای انعکاس حضور مردم و برنامههای فرهنگی، برنامه روز بصیرت برنامه ریزی و به طور زنده از ساعت ۹ تا ۱۱ پخش خواهد شد.
میرکمالی، افزود: بخشهای این برنامه زنده رادیویی شامل گزارش، کارشناسی، ارتباط با خبرنگاران شهرستانهای استان، ارتباط با مراکز استانی، انعکاس مراسم ۹ دی و… میباشد که فرشته ایران نژاد تهیه کنندگی، فاطمه ذاکری نویسندگی، حکیمه شیروانی گویندگی و فتانه نجابتی گزارشگری خواهند کرد.
سرپرست معاونت صدای مرکز کرمان تصریح کرد: از دیگر برنامههای رادیو، برنامه کرمان سلام است که به مدت ۷۵ دقیقه با گزارش، کارشناس، مطالب، وله، انونس و…به حماسه ۹ دی میپردازد.
وی گفت: زمان پخش این برنامه ساعت ۶:۳۰ صبح است و این برنامه را شبنم بختیار تهیه کنندگی و وحید یوسف زاده گویندگی میکند.
میرکمالی، با اشاره به برنامههای معاونت خبر مرکز کرمان ادامه داد: ارتباط زنده روز بصیرت با شبکه خبر در ساعت ۹:۳۰، گزارش ویژه تولیدی از مراسم روز بصیرت در کرمان و ارسال به بخش عصر گاهی شبکه خبر، انعکاس حضور پر رنگ مردم کرمان در اجتماع ۹ دی ماه در بخشهای مختلف خبر صدا، سیما و خبر از جمله این برنامهها است.
وی افزود: معاونت فضای مجازی مرکز کرمان نیز با نشر عکس نوشتها، پوستر و کلیپ از مراسم ۹ دی در سراسر استان کرمان در فضای مجازی به نشانی@Kermaniribخواهد پرداخت.
