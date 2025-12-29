  1. استانها
  2. کرمان
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

ویژه برنامه‌های صداوسیمای کرمان به مناسبت حماسه ۹ دی

کرمان- سرپرست معاونت صدای مرکز کرمان گفت: صداوسیمای کرمان به مناسبت گرامیداشت نهم دی روز بصیرت ومیثاق امت با ولایت، ویژه برنامه‌هایی را تدارک دیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود میرکمالی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: برنامه زنده ویژه حماسه ۹ دی در استودیو پخش سیما، اجتماع حماسی و با شکوه مردم کرمان در ۹ دی ماه در مصلی امام علی (ع) را به طور مستقیم و زنده از شبکه استانی به تصویر می‌کشد تا یاد و خاطره این روز که روز بصیرت نامگذاری شده است برای همیشه در اذهان باقی بماند.

وی افزود: البته برنامه‌های تأمینی و کوتاه نیز در شب و روز ۹ دی از سیمای شبکه کرمان پخش خواهد شد.

وی گفت: جهت گرامیداشت حماسه ۹ دی ماه و تبیین رویدادهای آن و برای انعکاس حضور مردم و برنامه‌های فرهنگی، برنامه روز بصیرت برنامه ریزی و به طور زنده از ساعت ۹ تا ۱۱ پخش خواهد شد.

میرکمالی، افزود: بخش‌های این برنامه زنده رادیویی شامل گزارش، کارشناسی، ارتباط با خبرنگاران شهرستان‌های استان، ارتباط با مراکز استانی، انعکاس مراسم ۹ دی و… می‌باشد که فرشته ایران نژاد تهیه کنندگی، فاطمه ذاکری نویسندگی، حکیمه شیروانی گویندگی و فتانه نجابتی گزارشگری خواهند کرد.

سرپرست معاونت صدای مرکز کرمان تصریح کرد: از دیگر برنامه‌های رادیو، برنامه کرمان سلام است که به مدت ۷۵ دقیقه با گزارش، کارشناس، مطالب، وله، انونس و…به حماسه ۹ دی می‌پردازد.

وی گفت: زمان پخش این برنامه ساعت ۶:۳۰ صبح است و این برنامه را شبنم بختیار تهیه کنندگی و وحید یوسف زاده گویندگی می‌کند.

میرکمالی، با اشاره به برنامه‌های معاونت خبر مرکز کرمان ادامه داد: ارتباط زنده روز بصیرت با شبکه خبر در ساعت ۹:۳۰، گزارش ویژه تولیدی از مراسم روز بصیرت در کرمان و ارسال به بخش عصر گاهی شبکه خبر، انعکاس حضور پر رنگ مردم کرمان در اجتماع ۹ دی ماه در بخش‌های مختلف خبر صدا، سیما و خبر از جمله این برنامه‌ها است.

وی افزود: معاونت فضای مجازی مرکز کرمان نیز با نشر عکس نوشت‌ها، پوستر و کلیپ از مراسم ۹ دی در سراسر استان کرمان در فضای مجازی به نشانی@Kermaniribخواهد پرداخت.

