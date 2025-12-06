به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در دیدار با دیدار با دست اندرکاران کنگره آیت الله میلانی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: از زمان درگذشت ایشان تا امروز، بیش از پنجاه سال می‌گذرد و واقعاً جای تأسف است که چنین فاصله‌ای افتاده است. ایشان روحیه بسیار عجیبی در شاگردپروری داشت؛ همان روحیه‌ای که ریشه در نگاه تحول‌گرای او نسبت به حوزه داشت.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: همچنین ایشان بینش خاصی در سامان‌دادن به ساختار طلبگی داشت و اساس تفکر تحولی آیت الله میلانی این بود که حوزه از حالت بی‌نظمی، بی‌برنامگی و سستی قدیم خارج شود و طلبه‌ها از یک نظام منسجم، روشن و مسئولیت‌پذیر برخوردار شوند؛ البته ایشان به دنبال ایجاد یک الگوی مدرن نبودند؛ بلکه بیشتر بر همان سنت سلف صالح تأکید می‌کردند، اما معتقد بودند طلبگی باید نظام‌مند باشد.

وی تأکید کرد: مرحوم آیت‌الله میلانی حساسیت ویژه‌ای نسبت به بی‌سوادی اهل منبر داشت. برای او بسیار سنگین بود که واعظ یا اهل منبر، اهل مطالعه و تحقیق نباشد و بدون سواد کافی به سخنرانی بپردازد. در جریان انقلاب نیز نقش برجسته‌ای داشت؛ زمانی که ماجرای تبعید امام پیش آمد، ایشان به تهران رفت و محور اصلی حرکت علما شد. هجرت علمای شهرهای مختلف به تهران برای حمایت از امام، با محوریت ایشان شکل گرفت و این حمایت نقشی بسیار ارزشمند و تعیین‌کننده داشت.

علم الهدی با بیان اینکه ایشان نسبت به حوزه نیز دغدغه جدی داشت، ابراز کرد: برخی فعالیت‌ها در حوزه انجام می‌شد، اما آنچه در ذهن مرحوم آیت الله میلانی بود، چیزی فراتر از اقدامات پراکنده بود؛ او تحول ساختاری می‌خواست. معتقد بود حوزه باید دارای یک نظام مشخص باشد؛ طلبه بداند از ابتدا تا انتهای مسیر چه می‌خواند، چگونه می‌خواند و در چه زمانی پیش می‌رود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: این نظام‌مندی و برنامه‌ریزی، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تحول‌خواهی ایشان بود. اکنون نیز باید از همین اندیشه نظام‌مند استفاده کرد و آن را در ادامه فعالیت‌های یک‌ساله اخیرِ حوزه به‌کار گرفت.