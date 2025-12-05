راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا؛ تعدیل حضور در جهان و تمرکز بر تهدیدها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری فرانسه در گزارشی به نقل از کاخ سفید اعلام کرد که راهبرد جدید امنیتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار تعدیل حضور این کشور در جهان و تمرکز بر تهدیدها است.

در ادامه گزارش کاخ سفید درباره راهبرد جدید امنیتی ترامپ آمده است: راهبرد جدید ترامپ همچنین متعهد به پایان دادن به مهاجرت گسترده و به دنبال بازگرداندن برتری آمریکا در آمریکای لاتین است.

در بخش دیگری از این راهبرد ضمن هشدار درباره خطر محو شدن تمدن اروپا، تأکید شده است: دوران تحمل بار جهان توسط آمریکا به تنهایی به پایان رسیده است؛ متحدان باید مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرند. این تصور که ناتو قابل ادامه یافتن و گسترش تا بی نهایت است، باید پایان یابد.

در راهبرد جدید کاخ سفید با اشاره به جنگ اوکراین آمده است: اولویت اصلی ایالات متحده پایان دادن به جنگ در اوکراین است. واشنگتن، بازگرداندن ثبات راهبردی با روسیه را یکی از اولویت‌های کلیدی سیاست خارجی خود در اروپا می‌داند.

در راهبرد جدید ترامپ همچنین از ژاپن و کره جنوبی خواسته شده است تا سهم بیشتری در دفاع از تایوان داشته باشند و تصریح شده است: جلوگیری از درگیری بر سر تایوان از طریق بازدارندگی نظامی اولویت اصلی است. ما حضور نظامی خود را در غرب اقیانوس آرام تقویت خواهیم کرد و با استرالیا و تایوان برای دستیابی به ثبات دفاعی همکاری خواهیم کرد. منطقه هند و اقیانوس آرام عرصه برخی از نبردهای بزرگ ژئوپلیتیکی و اقتصادی این قرن خواهد بود. ایالات متحده باید تجارت خود با چین را فقط به کالاهای غیرراهبردی محدود کند.

رسانه‌ها به بخش های دیگری از راهبرد جدید امنیتی کاخ سفید درباره خاورمیانه اشاره کرده اند که در آن آمده است: ایالات متحده دیگر خاورمیانه را عامل غالب در سیاست خارجی خود نمی‌داند. ما می‌خواهیم از تسلط هر قدرت متخاصمی بر خاورمیانه، منابع و گذرگاه‌های آن و جنگ‌های بی‌پایان در این منطقه جلوگیری کنیم. با حمایت ایالات متحده و کشورهای عربی و همچنین اسرائیل و ترکیه، سوریه می‌تواند جایگاه طبیعی خود را به عنوان یک بازیگر مثبت و جدایی‌ناپذیر در منطقه تثبیت و بازیابی کند.

در این راهبرد بدون اشاره به جنگ افروزی های آمریکا در منطقه و حمایت از رژیم صهیونیستی در نسل کشی فلسطینی ها در نوار غزه ادعا شده است: به لطف توافق آتش‌بس در غزه و تبادل اسرا که توسط رئیس جمهور ترامپ حاصل شد، پیشرفت‌هایی در جهت صلح پایدارتر در خاورمیانه به دست آمده است. شرکای خاورمیانه تعهد خود را به مبارزه با افراط‌گرایی نشان می‌دهند، روندی که سیاست ایالات متحده باید همچنان آن را تشویق کند.