سالاری: بلاتکلیفی در دانشگاه آزاد سیریک زیبنده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان سیریک بر اهمیت نقش خانوادهها در تربیت دینی، اجتماعی و اخلاقی فرزندان تأکید کرد و گفت: مادران و پدران باید با صبر، حوصله و میداندادن، زمینه رشد نسل آینده را فراهم کنند.
حجتالاسلام والمسلمین سالاری، با اشاره به جایگاه تربیت اسلامی گفت: باید تربیت دینی برای والدین فراهم شود تا بتوانند فرزندان را در میدان واقعی تربیت کنند. باید به بچهها میدان داد و حتی منبر را به آنان سپرد تا توانمند شوند.
تربیت اجتماعی و اخلاقی؛ مسئولیت سنگین مادران
وی تربیت اجتماعی را از ضرورتهای خانواده دانست و افزود: مادران باید تربیت اجتماعی داشته باشند و در تربیت فرزند خود حوصله به خرج دهند و همزمان میدان عمل بدهند.
حجتالاسلام سالاری با اشاره به اهمیت تربیت اخلاقی اظهار داشت: همیشه بچهها آنگونه که ما میگوئیم نمیشوند، بلکه آنچه که ما هستیم خواهند شد.
وی اضافه کرد: حضرت امالبنین مادر حضرت عباس (ع)، با تربیت خود نسلی ساخت که عباس (ع) ولایتمدار شد و این اثر یک مادر بزرگوار است.
وی تأکید کرد: دشمنان تلاش دارند جایگاه زن ایرانی را کوچک جلوه دهند اما این تلاشها بینتیجه است و مادران باید نسبت به انتخاب و مراقبت از نام فرزندان دقت بیشتری داشته باشند.
امام جمعه سیریک، با اشاره به مناسبتهای پیشرو و با گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر و همچنین ولادت امام خمینی (ره)، این مناسبتها را یادآور نقش بیبدیل زن و مادر در ساختن جامعه دانست.
وی همچنین ۱۶ آذر روز دانشجو را گرامی داشت و گفت: دانشجو چشم بیدار جامعه است. دانشجویان ما در تاریخ نشان دادند که در برابر ظلم میایستند.
انتقاد از بلاتکلیفی دانشگاه آزاد سیریک
حجتالاسلام سالاری با انتقاد از وضعیت دانشگاه آزاد سیریک، خواستار رسیدگی به وضعیت دانشگاه آزاد سیریک شد، و اظهار داشت: با وجود نگاه ویژه رهبر معظم انقلاب به دانشگاه و دانشجو، دانشگاه آزاد سیریک در بلاتکلیفی است. باید برای این وضعیت چارهاندیشی شود.
امام جمعه سیریک با اشاره به دشمنی قدرتهای خارجی با ملت ایران گفت: دشمن اول با ایران مخالف است و سپس با جمهوری اسلامی ایران. هرجا نفت هست، آنها هم هستند.
وی ۲۸ مرداد را پیوند رژیم پهلوی با انگلیس دانست و تأکید کرد: که آگاهی تاریخی برای نسل جوان ضروری است.
