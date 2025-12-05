  1. استانها
شهردار شهریار نخستین ون ویژه معلولین را به بهره‌برداری رساند

شهریار- شهردار شهریار از نخستین ون مجهز ویژه حمل‌ونقل افراد دارای معلولیت رونمایی و آن را به بهره‌برداری رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملکی، همزمان با روز جهانی معلول، در حیاط شهرداری شهریار، نخستین ون استاندارد ویژه افراد دارای معلولیت را رسماً به چرخه خدمت‌رسانی شهری وارد کرد.

این ون با امکانات فنی پیشرفته طراحی شده تا حمل‌ونقل ایمن، راحت و بدون دغدغه را برای شهروندان دارای محدودیت حرکتی فراهم آورد. از جمله تجهیزات این ون می‌توان به رمپ برقی استاندارد برای سهولت سوار و پیاده شدن ویلچر، بالابر هیدرولیک، سیستم مهار ویلچر برای تضمین ایمنی در طول حرکت، صندلی‌های قابل تنظیم، کفپوش ضدلغزش و فضای ایمن‌سازی‌شده اشاره کرد.

شهردار شهریار در مراسم افتتاح این ون، بهره‌برداری از آن را گامی مهم در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و توسعه زیرساخت‌های مناسب‌سازی شده عنوان کرد و تأکید کرد مدیریت شهری به ایجاد شهری برابر برای همه شهروندان توجه ویژه دارد.

