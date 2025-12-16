۱.۸ همت تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران زنجانی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد کردلو با بیان اینکه از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۸۰ هزار و ۱۳۴ متقاضی برای دریافت وام ودیعه مسکن در استان زنجان ثبت‌نام کرده‌اند افزود: از این تعداد، ۴۸ هزار و ۸۲۱ نفر واجد شرایط شناخته شده و به سیستم بانکی معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به پرداخت وام ودیعه مسکن به ۱۸ هزار و ۸۸۱ متقاضی در استان زنجان افزود: مبلغ کل قراردادهای منعقدشده ۱۰ هزار و ۸۲۹ میلیارد ریال بوده است.د

رئیس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان، هدف اصلی پرداخت این تسهیلات را کمک به خانوارهای مستأجر عنوان کرد و یادآور شد: تولید و عرضه مسکن، ارائه تسهیلات ویژه به خانوارهای مستأجر تحت پوشش سازمان‌های حمایتی، کنترل و نظارت بر نرخ اجاره‌بها، از جمله محورهای حمایتی برای این قشر است.

به گفته کردلو، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و در نتیجه افزایش عرضه مسکن در بازار، توسعه مسکن استیجاری، مالیات بر اراضی بایر، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های لوکس از دیگر محورهای مهم برای حمایت از خانوارهای مستأجر است.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام تسهیلات ودیعه مسکن در استان تداوم دارد، تصریح کرد: مردم استان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به نشانی http://saman.mrud.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

رئیس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان یاد آور شد: میزان تسهیلات ودیعه مسکن برای متقاضیان واجد شرایط در استان زنجان تا سقف ۲۱۰ میلیون تومان با بازپرداخت پنج‌ساله افزایش یافته است و مستأجرانی که تاکنون از این تسهیلات استفاده نکرده‌اند، در اولویت دریافت وام قرار دارند.

کردلو خاطرنشان کرد: پرداخت وام ودیعه مسکن منوط به دارا بودن سه شرط است، متقاضیان باید متأهل یا سرپرست خانوار باشند، در حال حاضر مالک مسکن نباشند و دارای اجاره‌نامه رسمی ثبت‌شده در سامانه ثبت معاملات املاک و اسکان همراه با کد رهگیری باشند.