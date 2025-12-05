غلامی: دانشگاه نباید به باشگاه سیاسی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامی در خطبههای این هفته نماز جمعه بشاگرد، ضمن تبریک روز جهانی معلولین و روز دانشجو، به تبیین مسائل مهم دینی و اجتماعی پرداخت.
امامجمعه بشاگرد در بخشی از خطبه دوم با استناد به کلام امیرالمؤمنین (ع) که میفرمایند «إِنَّ الْیَوْمَ عَمَلٌ وَ لَا حِسَابَ وَ غَداً حِسَابٌ وَ لَا عَمَلَ»، گفت: این دنیا میدان عمل است نه حساب و باید پیش از پایان عمر، بر انجام اعمال صالح افزود.
وی تأکید کرد: پرونده اعمال پس از مرگ بسته میشود اما آثار اعمال خیر همچنان در برزخ و قیامت باقی خواهد بود و انسان باید از فرصت امروز برای ساختن آخرت خود بهره گیرد.
هشدار نسبت به سیاسیکاری در دانشگاهها
حجتالاسلام غلامی با گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو، وظیفه اصلی دانشجو را کسب علم دانست و اظهار داشت: «دانشگاه مرکز تولید علم است و وظیفه اصلی دانشجو نیز تحصیل و پژوهش است.
وی با هشدار نسبت به تبدیل دانشگاهها به باشگاههای سیاسی، افزود: سیاسیکاری افراطی، سمّ مهلک حرکت علمی دانشگاه است. دانشجویان باید مراقب باشند که دشمن از وجود و انرژی آنها برای اهداف خود بهرهبرداری نکند و حرکت علمی کشور دچار آسیب نشود.
امام خمینی (ره) الگوی دشمنشناسی و بصیرت
خطیب جمعه بشاگرد با اشاره به شخصیت بینظیر امام خمینی (ره)، بنیانگذار انقلاب اسلامی، عنوان کرد: «امام شخصیتی بود که دشمنشناسی و دوستشناسی دقیقی داشت و تا پایان عمر پربرکت خود، استوار در مسیر الهی ایستادگی کرد و این ویژگی باید الگوی همگان باشد.
وی همچنین با ذکر احادیثی درباره جایگاه رفیع حضرت زهرا (س)، ایشان را سرچشمه نور، طهارت و امتداد نسل پیامبر اکرم (ص) معرفی کرد و بر لزوم پیروی از سیره آن حضرت تأکید نمود.
