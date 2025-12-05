به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم در مصلای قدس با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: شخصیت بی‌بدیل دختر پیامبر اسلام در قله فضائل انسانی و الهی قرار دارد و جامعیتی که در ابعاد عبادی، اخلاقی، جهادی و خانوادگی آن حضرت دیده می‌شود، او را به برترین الگوی زن مسلمان تبدیل کرده است.



وی با بیان اینکه صدیقه طاهره (س) مظهر عبادت، عفاف، وفاداری و استقامت است، افزود: در بیان معصومان، حضرت زهرا (س) شخصیتی معرفی شده که سیره زندگی او برای نسل‌ها چراغ راه است و حتی حضرت ولی‌عصر (عج) نیز خود را پیرو روش و منش دختر پیامبر معرفی کرده‌اند.



امام جمعه قم با تأکید بر اینکه دنیای غرب زن را ابزاری برای تبلیغات و منافع اقتصادی می‌بیند تصریح کرد: نظام سرمایه‌داری با شعار آزادی، بیش از هر چیز زنان را وارد چرخه کار ارزان و عرصه‌های مفسده‌زا کرده و این نگاه تحقیرآمیز را در جهان ترویج داده است؛ در حالی که زن مسلمان باید با الگوگیری از حضرت زهرا (س) در مسیر کرامت، معنویت و هویت حقیقی خود گام بردارد.



وی ادامه داد: دغدغه جامعه مؤمن نسبت به وضعیت عفاف و حجاب در برخی نقاط کشور قابل درک است و بسیاری از افراد دلسوز با نگرانی از شرایط موجود سخن می‌گویند؛ چراکه زیبنده نظام اسلامی نیست که مظاهر ناهنجاری در منظر عمومی توسعه یابد.



حسینی بوشهری با اشاره به ۱۶ آذر و سالروز شهید شدن سه دانشجو در دانشگاه تهران گفت: این رخداد نقطه عطفی در تاریخ بیداری عمومی ملت ایران است؛ دانشجویانی که پس از کودتای ۲۸ مرداد، در اعتراض به مداخله آمریکا و وابستگی دولت وقت به بریتانیا، به میدان آمدند و هدف گلوله قرار گرفتند.



وی با بیان اینکه انتظار رهبر انقلاب از جامعه دانشگاهی، حضور آگاهانه و مسئولانه در تحولات کشور است، افزود: دانشجو باید بداند در کدام مقطع از تاریخ ایستاده و با انگیزه و تلاش مضاعف به سمت کسب دانش، مهارت و قدرت علمی حرکت کند و اگر مجاهدت علمی جوانان ما در سال‌های گذشته نبود، کشور در برابر فشارهای سنگین دشمنان در حوزه‌های هسته‌ای و دفاعی به جایگاه امروز نمی‌رسید.



امام جمعه قم همچنین به فشارهای جدید آمریکا برای تحمیل خواسته‌های یک‌جانبه اشاره کرد و گفت: مذاکره واقعی زمانی معنا دارد که بر پایه گفت‌وگو و تفاهم شکل گیرد، نه زمانی که طرف مقابل از ابتدا شروط دیکته‌شده‌ای چون توقف غنی‌سازی، محدودیت دفاعی و قطع ارتباط با محور مقاومت را تحمیل کند.



وی تأکید کرد: ملت ایران نسبت به فریب‌کاری آمریکا و رژیم صهیونیستی کاملاً هوشیار است و از آحاد مردم، از دانش‌آموز تا مرجع تقلید، یک صدا صدای مخالفت با زیاده‌خواهی‌ها به گوش می‌رسد.



حسینی بوشهری در بخش پایانی خطبه‌ها با خطاب قرار دادن مسئولان کشور بیان داشت: صدای مردم را بشنوید و بر مشکلات معیشتی و فشارهای سنگین اقتصادی واقف باشید. کشور از ظرفیت‌های غنی برخوردار است اما سوءتدبیر و عدم استفاده از نیروهای کارآمد می‌تواند ثمرات این توانمندی‌ها را کاهش دهد.



وی افزود: گرانی افسارگسیخته و تفاوت‌های غیرمتعارف قیمت‌ها حتی در چند مغازه یک خیابان شایسته نظام اسلامی نیست و ما ضمن حمایت از دولت، نسبت به ساماندهی وضعیت اقتصادی مطالبه جدی داریم تا رفاه و آرامش به زندگی مردم بازگردد.