امام جمعه اسفراین: ایران آماده پاسخ کوبنده به هر تهدید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه اسفراین که در مصلای نماز جمعه برگزار شد، با اشاره به اهمیت روز دانشجو و ریشه‌های استکبارستیزانه آن گفت: ۱۶ آذر یادآور ایستادگی تاریخی دانشجویان در برابر سلطه آمریکا است و این روحیه باید در نسل جوان تقویت شود.

وی با اشاره به سالروز معرفی عراق به‌عنوان متجاوز در جنگ تحمیلی اظهار داشت: این موفقیت نتیجه مقاومت ملت ایران و خون شهدایی است که اجازه ندادند کشور تجزیه یا تسلیم جبهه زور شود.

امام جمعه اسفراین در ادامه به محورهای فرهنگی انقلاب اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقابله با الگوهای وارداتی غرب و اصلاح سبک زندگی جامعه بود.

وی تأکید کرد: امروز نیز جنگ فرهنگی دشمن در قالب القای بی‌هویتی، تضعیف خانواده و ترویج الگوهای غربی ادامه دارد و رسانه‌ها باید به‌جای بازنشر این الگوها، ارزش‌های دینی همچون عفاف و هویت ملی را ترویج کنند.

حجت‌الاسلام موسوی با بیان اینکه غرب به‌ویژه آمریکا به‌جای قانون از زور استفاده می‌کند، تصریح کرد: آمریکا امروز علناً اعلام می‌کند باید به‌جای قانون از قدرت سخت بهره برد.

خطیب جمعه اسفراین ادامه داد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده هرجا جمهوری اسلامی از موضع قدرت وارد شده، دشمن عقب‌نشینی کرده است؛ چنان‌که در جنگ ۱۲ روزه اخیر، رژیم صهیونیستی پس از شکست راهبردی، خود التماس آتش‌بس کرد.

وی تقویت توان نظامی را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار کشور برشمرد و گفت: توان موشکی و پدافندی ایران امروز در نقطه‌ای قرار دارد که دشمنان را از هرگونه اقدام ماجراجویانه پشیمان خواهد کرد.

حجت‌الاسلام موسوی انسجام ملی را دیگر رکن قدرت کشور دانست و افزود: هرگونه دوقطبی‌سازی، عملیات رسانه‌ای دشمن یا القای ضعف، به‌طور مستقیم امنیت ملی را هدف می‌گیرد و باید با هوشیاری خنثی شود.

وی با انتقاد از برخی ناهماهنگی‌های اقتصادی تأکید کرد: مردم در جنگ ۱۲ روزه وظیفه خود را انجام دادند و امروز نوبت مسئولان است که با کار جهادی، از آشفتگی بازار جلوگیری کرده و مشکلات معیشتی را کاهش دهند.

خطیب جمعه اسفراین در پایان با اشاره به تداوم فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: جمهوری اسلامی جنگ‌طلب نیست، اما آماده پاسخ قاطع به هرگونه تهدید است و اگر دشمن بار دیگر خطا کند، سیلی ملت ایران سخت‌تر از گذشته خواهد بود.