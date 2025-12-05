امام جمعه موقت زابل: وحدت مردم سد نفوذ دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمود وحیدی‌راد، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زابل، با تبریک ۱۶ آذر، روز دانشجو، دانشجو را «جوینده علم و مسئول در برابر جامعه» معرفی کرد و افزود: دانشجو نمی‌تواند نسبت به مسائل جامعه بی‌تفاوت باشد و باید از آگاهی سیاسی، بصیرت دینی و شناخت مسائل پیرامونی برخوردار باشد.

امام جمعه موقت شهرستان زابل همچنین بر نقش دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان دختر، در حفظ پوشش اسلامی و دعوت دیگران به ارزش‌های دینی تأکید کرد.

حجت الاسلام وحیدی‌راد با اشاره به ۱۸ آذر، سالروز معرفی عراق به‌عنوان آغازکننده جنگ از سوی سازمان ملل، اتحاد مردم و لطف الهی را دو عامل اصلی ناکامی دشمن در دوران دفاع مقدس دانست و گفت: وقتی ملت مؤمن و متحد باشد، دشمن توان نفوذ ندارد.

وی در ادامه با گرامیداشت ۲۰ آذر، سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و امام خمینی (ره)، این روز را «روز زن و روز مادر» خواند و از مردم خواست نسبت به مادران خود محبت و احترام بیشتری نشان دهند.

امام جمعه موقت زابل در بخش دیگری از سخنان خود سه محور اصلی سبک زندگی فاطمی را «تربیت فرزند»، «ولایت‌مداری» و «دیگرخواهی و انفاق» برشمرد و با اشاره به نمونه‌هایی از زندگی حضرت زهرا (س) گفت: طبق آیه قرآن «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون»، انسان به حقیقت نیکی نمی‌رسد مگر از آنچه دوست دارد انفاق کند.