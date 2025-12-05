  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

امام جمعه موقت زابل: وحدت مردم سد نفوذ دشمن است

امام جمعه موقت زابل: وحدت مردم سد نفوذ دشمن است

زابل- امام جمعه موقت زابل با بیان اینکه دشمن همواره در پی سوءاستفاده از شکاف‌های اجتماعی است، گفت: وحدت و هوشیاری مردم، مهم‌ترین مانع نفوذ و فتنه‌انگیزی بیگانگان به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمود وحیدی‌راد، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زابل، با تبریک ۱۶ آذر، روز دانشجو، دانشجو را «جوینده علم و مسئول در برابر جامعه» معرفی کرد و افزود: دانشجو نمی‌تواند نسبت به مسائل جامعه بی‌تفاوت باشد و باید از آگاهی سیاسی، بصیرت دینی و شناخت مسائل پیرامونی برخوردار باشد.

امام جمعه موقت شهرستان زابل همچنین بر نقش دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان دختر، در حفظ پوشش اسلامی و دعوت دیگران به ارزش‌های دینی تأکید کرد.

حجت الاسلام وحیدی‌راد با اشاره به ۱۸ آذر، سالروز معرفی عراق به‌عنوان آغازکننده جنگ از سوی سازمان ملل، اتحاد مردم و لطف الهی را دو عامل اصلی ناکامی دشمن در دوران دفاع مقدس دانست و گفت: وقتی ملت مؤمن و متحد باشد، دشمن توان نفوذ ندارد.

وی در ادامه با گرامیداشت ۲۰ آذر، سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و امام خمینی (ره)، این روز را «روز زن و روز مادر» خواند و از مردم خواست نسبت به مادران خود محبت و احترام بیشتری نشان دهند.

امام جمعه موقت زابل در بخش دیگری از سخنان خود سه محور اصلی سبک زندگی فاطمی را «تربیت فرزند»، «ولایت‌مداری» و «دیگرخواهی و انفاق» برشمرد و با اشاره به نمونه‌هایی از زندگی حضرت زهرا (س) گفت: طبق آیه قرآن «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون»، انسان به حقیقت نیکی نمی‌رسد مگر از آنچه دوست دارد انفاق کند.

کد خبر 6678689

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها