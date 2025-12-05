رضایی: تخریب اعتقادات در فضای مجازی تهدید جدی برای جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضایی امامجمعه سنقروکلیایی در خطبههای سیاسی این هفته نماز جمعه ضمن دعوت عمومی به تقوای الهی بیان کرد: انسان در لحظههای پایانی عمر و هنگام ورود به سکرات مرگ چنان درگیر اندوه و شدت آن لحظه میشود که ذهن وی از هر چیز جز حال خویش تهی میگردد.
وی با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین (ع) درباره دشواری جاندادن افزود: انسانی که روزی در اوج قدرت، امکانات و نشاط به سر میبرد، در برابر بیماری و مرگ ناتوان و بیپناه میشود و این حقیقت باید مایه عبرت برای همگان باشد.
امامجمعه با اشاره به فرا رسیدن ۱۴ آذر، روز جهانی خاک با شعار خاکهای سالم برای شهرهای سالم توضیح داد: خاک، یکی از حیاتیترین مؤلفههای نظام آفرینش است و در حفظ آب، هوا و پایداری زیستبوم نقش بنیادی دارد؛ از اینرو، هر آسیبی که به خاک وارد شود، مستقیماً حیات بشر را تهدید میکند.
وی در ادامه به روایات اسلامی درباره ارزش زمین اشاره کرد و گفت: پیامبر اکرم (ص) فرمودند زمین مادر شماست و همین حدیث وظیفه صیانت همگانی از منابع طبیعی و خاک را یادآور میشود.
حجت الاسلام رضایی با تبریک پیشاپیش روز دانشجو، به تبیین دیدگاههای رهبر انقلاب درباره مسئولیتهای دانشجوی تراز انقلاب پرداخت و بیان کرد: دانشجو باید جامعنگر باشد؛ یعنی افزون بر علمآموزی، از معنویت، نگاه سیاسی و اجتماعی صحیح و دغدغه مسائل داخلی و بینالمللی برخوردار باشد.
وی افزود: برخی جریانها بهجای نقد منصفانه و سازنده، مسیر تخریب و ایجاد شکاف را دنبال میکنند، در حالی که دانشجو باید نقشآفرین تمدن نوین اسلامی و پیشبرنده آینده کشور باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همزمانی ۲۰ آذر با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و امام خمینی (ره) گفت: شخصیت عرفانی و سیاسی امام خمینی (ره) حاصل پیوند میان مبارزه، سلوک معنوی و تجربههای زیسته در وقایع بزرگ تاریخی همچون جنگ جهانی اول و مجاهدتهای علمای مبارز بوده است.
وی افزود: روز زن، نماد شکوفایی زن مسلمان در پرتو الگوگیری از حضرت زهرا (س) است و زنان مسلمان بسیاری در کشورهای مختلف از استقامت و معنویت زنان ایرانی الهام گرفتهاند.
حجتالاسلام رضایی در پایان با بیان هشدار نسبت به افزایش شبههپراکنیها در فضای مجازی تصریح کرد: کسانی که با اعتقادات مردم بازی میکنند باید بدانند شبهه علمی پاسخ خود را دارد، اما اهانت به مقدسات قابل تحمل نیست و نباید اجازه داد اعتقادات جامعه هدف حمله جریانهای معاند قرار گیرد.
