به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید پوراندخت در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زابل با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، نهم دی‌ماه را روز بصیرت و روز میثاق امت با ولایت عنوان کرد و ضمن گرامیداشت هفته بصیرت، پیشاپیش میلاد باسعادت حضرت جوادالائمه (ع) در دهم رجب را به محضر امام زمان (عج) و عموم مردم تبریک گفت.

امام جمعه زابل با تأکید بر اینکه دی‌ماه، ماه یوم‌الله‌هاست، اظهار داشت: هیچ روزی بدون دلیل یوم‌الله نمی‌شود و نهم دی‌ماه به‌واسطه حضور آگاهانه و به‌موقع ملت ایران، به روز خدا تبدیل شد؛ این روز، تقابل مردم با مردم نبود، بلکه رویارویی ملت وفادار به انقلاب، قانون اساسی و آرمان‌های امام راحل با مخالفان نظام اسلامی بود.

وی۹ دی را روز جدایی حق از باطل و مرزبندی مؤمن از منافق دانست و افزود: در این روز، چهره‌های نقاب‌دار و جریان‌های پنهان آشکار شدند و ملت ایران نشان دادند که بصیرت، موقعیت‌شناسی و آگاهی، ویژگی همیشگی آنان است. ۹ دی بیش از آنکه یک شعار باشد، جلوه‌ای از شعور و بصیرت ملت ایران است.

حجت الاسلام پوراندخت با قدردانی از نعمت بزرگ ولایت فقیه، تصریح کرد: خدا را شاکریم که از نعمت عظیم ولایت و وجود نایب امام زمان، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای برخورداریم و این ملت تا امروز و از این پس، با اطاعت از ولایت، مسیر انقلاب را تا سپردن پرچم به صاحب اصلی آن ادامه خواهد داد.

وی در بخش دیگری از خطبه، به مسائل معیشتی، گرانی و تورم اشاره کرد و گفت: دشمن پس از شکست در جنگ سخت و ناتوانی در تقابل نظامی، میدان نبرد را تغییر داده و امروز با جنگ اقتصادی، روانی و رسانه‌ای به‌دنبال تضعیف اقتدار ملت ایران است. دشمن امروز به ریشه‌های قدرت ما یعنی فرهنگ، اعتقادات، خانواده، انسجام اجتماعی و ولایت فقیه حمله کرده است.

امام جمعه زابل با اشاره به نقش عوامل داخلی در تشدید مشکلات اقتصادی افزود: همه مشکلات ناشی از تحریم خارجی نیست؛ بلکه بخشی از آن مربوط به مافیاهای اقتصادی، انحصارطلبی، قاچاق، احتکار و نفوذ در گلوگاه‌های تصمیم‌گیری است که بدون توجه به منافع ملی، سفره مردم را هدف قرار داده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه هدف دشمن، قرار دادن مردم در برابر مسئولان است، اظهار داشت: دشمن، ملت، دولت و مجلس را یکجا هدف قرار داده و می‌خواهد انسجام ملی را از بین ببرد. وظیفه همه ما پرهیز از دوقطبی‌سازی، تخریب و هیجان‌آفرینی و حرکت در مسیر همدلی، همکاری و کمک به یکدیگر است.

حجت الاسلام پوراندخت ضمن بیان راهکارهای کنترل گرانی و تورم، شوک‌های ارزی، سیاست‌گذاری‌های نادرست، ضعف عرضه، انحصار، کاهش رقابت، تصمیمات ناگهانی و انتظارات تورمی را از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها دانست و افزود: اصلاح بودجه، انضباط بانکی، مدیریت اصولی بازار ارز، کاهش چندنرخی‌ها، حمایت هدفمند و تقویت نظارت بر بازار از جمله راهبردهای ضروری برای کنترل تورم است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: این استان از ظرفیت بالایی برخوردار است و با مدیریت صحیح، استفاده از ظرفیت‌های مرزی و حمایت دولت از اختیارات استاندار، می‌توان بخشی از مشکلات معیشتی مردم را کاهش داد.

امام جمعه زابل در پایان با تأکید بر همدلی موجود میان مسئولان، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و مردم منطقه سیستان، ابراز امیدواری کرد: با استفاده از همه ظرفیت‌ها و با توکل بر خداوند متعال، از این مقطع حساس اقتصادی نیز عبور خواهیم کرد و در پایان برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) و حفظ رهبر معظم انقلاب دعا کرد.