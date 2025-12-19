به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید پوراندخت در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زابل بیان کرد: آیین‌هایی همچون شب یلدا، اگر در چارچوب فرهنگ اسلامی و با محوریت خانواده و صله‌رحم برگزار شود، نه‌تنها مورد تأیید دین مبین اسلام است بلکه از سنت‌های حسنه‌ای به شمار می‌رود که موجب تقویت همبستگی اجتماعی می‌شود.

امام جمعه زابل با تأکید بر اینکه اسلام انسان را موجودی اجتماعی می‌داند، گفت: ارتباط با خویشاوندان، دلجویی از یکدیگر و باخبر شدن از احوال خانواده و اقوام، از ارزش‌هایی است که خداوند به آن عنایت ویژه دارد و قطع رحم از عوامل کاهش عمر و تضعیف بنیان‌های اجتماعی است.

وی با اشاره به روایاتی از اهل‌بیت علیهم‌السلام درباره آثار صله‌رحم، اظهار داشت: ارتباط با اقوام علاوه بر افزایش طول عمر، موجب آبادانی شهرها و کاهش مشکلات اجتماعی می‌شود و تجربه نسل‌های گذشته نشان می‌دهد که همیاری و همراهی خانوادگی، جایگزین بسیاری از کمبودهای مادی بوده است.

حجت الاسلام پوراندخت در ادامه با اشاره به آئین‌های شب یلدا، خاطرنشان کرد: فلسفه اصلی این مناسبت، باهم‌بودن و دید و بازدید است و نباید به بهانه رسوم ظاهری، خانواده‌ها متحمل هزینه‌های اضافی و غیرضروری شوند. حتی ساده‌ترین پذیرایی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت محبت و صمیمیت باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حلول ماه رجب، این ماه را فرصتی ارزشمند برای خودسازی و تقرب به خداوند دانست و تاکید کرد: ماه رجب از ماه‌های باعظمت الهی است که با مناسبت‌هایی چون ولادت امام محمد باقر علیه‌السلام، شهادت امام هادی علیه‌السلام و شب پرفضیلت لیلةالرغائب همراه است.

امام‌جمعه زابل با بیان نقش برجسته امام هادی علیه‌السلام در تبیین معارف شیعه، به دو میراث ارزشمند آن حضرت، زیارت جامعه کبیره و زیارت غدیریه اشاره کرد: تصریح کرد: این زیارات، تبیین‌کننده جایگاه اهل‌بیت علیهم‌السلام و نقش آنان در نزول برکات، رفع گرفتاری‌ها و هدایت جامعه هستند.

وی همچنین با توجه به فصل سرما، نسبت به شیوع بیماری‌های فصلی هشدار داد و خواستار رعایت نکات بهداشتی، مراقبت از کودکان و سالمندان و پیشگیری از خسارات ناشی از سرمازدگی تأسیسات، خودروها و واحدهای تولیدی شد و بر لزوم مدیریت مصرف انرژی، تأمین به‌موقع سوخت، رسیدگی به مشکلات مربوط به گازرسانی و سهمیه نفت سفید تأکید کرد و از دستگاه‌های اجرایی و ستادهای مرتبط خواست تصمیم‌گیری‌های لازم در خصوص تعطیلی مدارس و ادارات را به‌موقع و با اطلاع‌رسانی مناسب انجام دهند تا از بروز مشکلات برای خانواده‌ها جلوگیری شود.